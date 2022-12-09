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9 декабря, 12:30

10 работ победителей конкурса смешных фото дикой природы, которые доведут вас до слёз

Уже несколько лет подряд в декабре конкурс комедийной фотографии дикой природы объявляет финалистов. Собрали оттуда 10 работ, которые поднимут настроение кому угодно.

"Еле влезли!", Марк Шокен

Фото © Mark Schocken / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Mark Schocken / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Пегас, летающая лошадь", Джагдип Раджпут

Фото © Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Дай отпор", Джон Чейни

Фото © John Chaney / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © John Chaney / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Сохраняй спокойствие и не теряй голову", Мартин Грейс

Фото © Martin Grace / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Martin Grace / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Оздоровительный центр для обезьян", Федерика Винчи

Фото © Federica Vinci / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Federica Vinci / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Скажите "сы-ы-ыр!", Артуро Телле Тиманн

Фото © Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Я тебя придушу!", Эммануэль До Линь Сан

Фото © Emmanuel Do Linh San / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Emmanuel Do Linh San / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"С плавником моим поговори!", Дженнифер Хэдли

Фото © Jennifer Hadley / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Jennifer Hadley / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Всем привет", Мирослав Срб

Фото © Miroslav Srb / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Miroslav Srb / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"Вводящая в заблуждение перспектива", Жан Жак Алкалай

Фото © Jean Jacques Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Фото © Jean Jacques Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

Обложка ©

Jennifer Hadley, Federica Vinci / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Сергей Трофимов

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