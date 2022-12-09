10 работ победителей конкурса смешных фото дикой природы, которые доведут вас до слёз
Уже несколько лет подряд в декабре конкурс комедийной фотографии дикой природы объявляет финалистов. Собрали оттуда 10 работ, которые поднимут настроение кому угодно.
"Еле влезли!", Марк Шокен
"Пегас, летающая лошадь", Джагдип Раджпут
"Дай отпор", Джон Чейни
"Сохраняй спокойствие и не теряй голову", Мартин Грейс
"Оздоровительный центр для обезьян", Федерика Винчи
"Скажите "сы-ы-ыр!", Артуро Телле Тиманн
"Я тебя придушу!", Эммануэль До Линь Сан
"С плавником моим поговори!", Дженнифер Хэдли
"Всем привет", Мирослав Срб
"Вводящая в заблуждение перспектива", Жан Жак Алкалай