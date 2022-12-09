Драку Лепса в Петербурге сравнили с историей про ДТП с Ефремовым

Ситуация с дракой петербуржца и певца Григория Лепса схожа с той, что произошла с актёром Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

"Ефремов ответил. Почему Лепс не должен отвечать?! <...> Вопрос в том, чтобы он где-то выступил и сказал, что виноват. Такого не было! Это принципиально. Что мешает [Лепсу] позвонить [и признать вину]?" — сказал он.

Представители Лепса не связывались с пострадавшим и прощения не просили. Хейфец сомневается, что певец считает себя виновным, надеясь на безнаказанность. По словам адвоката, артист решил взять пример с Ефремова. Тем временем сам пострадавший чувствует себя не особо хорошо, из-за сильного перелома на его нос наложили лангету. В понедельник, 12 декабря, пострадавшего и его адвоката правоохранители вызвали для опознания нападавших по фотографиям.