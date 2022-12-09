Украинские войска выпустили не менее 10 ракет из "Града" по центру Донецка
Центр Донецка вновь попал под обстрел со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, было выпущено как минимум десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".
"Ворошиловский район Донецка обстрелян из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". По центральным районам выпущено 10 ракет. Попадания также зафиксированы в районе Студгородка", — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что, в частности, зафиксированы попадания рядом со зданием спортивного комплекса "Локомотив" и в парке напротив третьего корпуса ДонНУ. Кроме того, были прилёты в районе Дома правительства. В Киевском районе города также было зафиксировано три прилёта со стороны ВСУ. Информация о пострадавших в настоящее время пока уточняется.
А 6 декабря ВСУ трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор. Погибло шесть человек, в том числе депутат Народного собрания ДНР Мария Пирогова и композитор Андрей Старинцев.
ТАСС / AP / Roman Chop