Украинские войска выпустили не менее 10 ракет из "Града" по центру Донецка

Центр Донецка вновь попал под обстрел со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, было выпущено как минимум десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Градоначальник отметил, что, в частности, зафиксированы попадания рядом со зданием спортивного комплекса "Локомотив" и в парке напротив третьего корпуса ДонНУ. Кроме того, были прилёты в районе Дома правительства. В Киевском районе города также было зафиксировано три прилёта со стороны ВСУ. Информация о пострадавших в настоящее время пока уточняется.