Названа лучшая игра 2022 года по версии The Game Awards

В номинации "Лучшая игра года" на церемонии The Game Awards 2022 победила Elden Ring студии FromSoftware. Церемония награждения прошла в ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе, США.

Игра также заняла первые места в номинациях "Лучшая игровая режиссура", "Лучшая ролевая игра" и "Лучший арт-дирекшен". Недавно Elden Ring возглавила топ-20 лучших игр года по версии британского журнала New Musical Express. Больше всего наград на The Game Awards 2022 досталось игре God of War Ragnarök.