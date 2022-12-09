В московском метро нашли забытого чёрного кота в спортивной сумке и теперь ищут хозяев

На одной из станций столичного метро нашли чёрного кота, который сидел в спортивной сумке, сейчас животное находится у сотрудников метрополитена, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Там предупредили, что пушистика скоро отправят в приют, и выразили надежду, что его хозяева всё-таки выйдут на связь.

Чтобы заявить свои права на питомца, владельцам необходимо позвонить по номеру 3210, написать в чат-бот Дептранса или создать обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы". Им нужно будет предъявить фото или ветеринарный паспорт питомца, а также сообщить название станции, на которой забыли кота.

"Если по какой-то причине вы не готовы ухаживать за своим питомцем, можете пристроить его в добрые руки с помощью нашего проекта "Хвосты и лапки" — он работает уже два года", — говорится в сообщении Дептранса.