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9 декабря, 11:57

В московском метро нашли забытого чёрного кота в спортивной сумке и теперь ищут хозяев

<p>Кот, которого забыли в метро. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DtRoad/21947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

Кот, которого забыли в метро. Обложка © Telegram / Дептранс Москвы

На одной из станций столичного метро нашли чёрного кота, который сидел в спортивной сумке, сейчас животное находится у сотрудников метрополитена, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Там предупредили, что пушистика скоро отправят в приют, и выразили надежду, что его хозяева всё-таки выйдут на связь.

Чтобы заявить свои права на питомца, владельцам необходимо позвонить по номеру 3210, написать в чат-бот Дептранса или создать обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы". Им нужно будет предъявить фото или ветеринарный паспорт питомца, а также сообщить название станции, на которой забыли кота.

"Если по какой-то причине вы не готовы ухаживать за своим питомцем, можете пристроить его в добрые руки с помощью нашего проекта "Хвосты и лапки" — он работает уже два года", — говорится в сообщении Дептранса.

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