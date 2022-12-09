Медведеву неинтересна судьба "Дождя", где журналистику победило "злонравие"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не интересуется судьбой телеканала "Дождь"*, который был заблокирован в Латвии. Об этом рассказал помощник политика Олег Осипов, отметив, что случившееся — "злонравия достойные плоды".

"Если вспомнить классика, который ещё в XVIII веке написал фразу "злонравия достойные плоды" (из "Недоросля" Д.И. Фонвизина. — Прим. Лайфа), то результат неудивительный. Глупость и надменность победили журналистику. Были свалившие за кордон иноагенты, стали бомжами", — цитирует Осипова ТАСС.