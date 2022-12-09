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9 декабря, 11:54

Медведеву неинтересна судьба "Дождя", где журналистику победило "злонравие"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не интересуется судьбой телеканала "Дождь"*, который был заблокирован в Латвии. Об этом рассказал помощник политика Олег Осипов, отметив, что случившееся — "злонравия достойные плоды".

"Если вспомнить классика, который ещё в XVIII веке написал фразу "злонравия достойные плоды" (из "Недоросля" Д.И. Фонвизина. — Прим. Лайфа), то результат неудивительный. Глупость и надменность победили журналистику. Были свалившие за кордон иноагенты, стали бомжами", — цитирует Осипова ТАСС.

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Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников канала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ республики лишил "Дождь" лицензии на вещание. Телеканал также прекращает свою работу в Эстонии и Литве.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Варвара Романова

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