"Низко и подло": Сын чиновника покрыл учителя матом за плохие оценки и теперь пытается извиниться

В Чувашии сын директора филиала Росреестра Игоря Татура — 18-летний Георгий — записал видео, на котором он устроил слежку на машине за учительницей географии и оскорблял её. Когда ролик распространился в Интернете, молодой человек записал видео с извинениями перед педагогом.

Сын российского чиновника устроил слежку за учительницей. Видео © Telegram / Сердитая Чувашия

Сам Георгий рассказал Лайфу о том, что учительница, о которой идёт речь, не давала ему спокойно жить три года. При этом он признал, что не сказал в видео "ничего умного", и назвал своё поведение "феерической тупостью", за которую ему стыдно.

По словам молодого человека, скандальному видеоролику уже больше полугода. Он записал его за пару недель до экзаменов в Кадетском корпусе, в котором учился. Молодой человек признался, что за видео его отругал отец. Георгий пытался связаться с учительницей, чтобы извиниться, но она везде его заблокировала.

"Извинился перед учительницей, хотел позвонить, однако она меня везде толкнула (заблокировала. — Прим. Лайфа), поэтому извинился через видос. Люди всё равно забудут про это. Тем более я же не бил её, да и не хотел, чтобы данные оскорбления вся страна лицезрела", — указал Георгий Татур.