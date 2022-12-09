"Низко и подло": Сын чиновника покрыл учителя матом за плохие оценки и теперь пытается извиниться
Сын директора филиала Росреестра в Чувашии следил за учительницей из-за плохих оценок
В Чувашии сын директора филиала Росреестра Игоря Татура — 18-летний Георгий — записал видео, на котором он устроил слежку на машине за учительницей географии и оскорблял её. Когда ролик распространился в Интернете, молодой человек записал видео с извинениями перед педагогом.
Сын российского чиновника устроил слежку за учительницей. Видео © Telegram / Сердитая Чувашия
Сам Георгий рассказал Лайфу о том, что учительница, о которой идёт речь, не давала ему спокойно жить три года. При этом он признал, что не сказал в видео "ничего умного", и назвал своё поведение "феерической тупостью", за которую ему стыдно.
По словам молодого человека, скандальному видеоролику уже больше полугода. Он записал его за пару недель до экзаменов в Кадетском корпусе, в котором учился. Молодой человек признался, что за видео его отругал отец. Георгий пытался связаться с учительницей, чтобы извиниться, но она везде его заблокировала.
"Извинился перед учительницей, хотел позвонить, однако она меня везде толкнула (заблокировала. — Прим. Лайфа), поэтому извинился через видос. Люди всё равно забудут про это. Тем более я же не бил её, да и не хотел, чтобы данные оскорбления вся страна лицезрела", — указал Георгий Татур.
Ранее Лайф писал о том, что во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок, но быстро покаялся. Он принёс извинения оскорблённым, однако это не спасло его от увольнения.
Telegram / Сердитая Чувашия