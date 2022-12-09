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9 декабря, 11:34

"Низко и подло": Сын чиновника покрыл учителя матом за плохие оценки и теперь пытается извиниться

Сын директора филиала Росреестра в Чувашии следил за учительницей из-за плохих оценок

В Чувашии сын директора филиала Росреестра Игоря Татура — 18-летний Георгий — записал видео, на котором он устроил слежку на машине за учительницей географии и оскорблял её. Когда ролик распространился в Интернете, молодой человек записал видео с извинениями перед педагогом.

Сын российского чиновника устроил слежку за учительницей. Видео © Telegram / Сердитая Чувашия

Сам Георгий рассказал Лайфу о том, что учительница, о которой идёт речь, не давала ему спокойно жить три года. При этом он признал, что не сказал в видео "ничего умного", и назвал своё поведение "феерической тупостью", за которую ему стыдно.

По словам молодого человека, скандальному видеоролику уже больше полугода. Он записал его за пару недель до экзаменов в Кадетском корпусе, в котором учился. Молодой человек признался, что за видео его отругал отец. Георгий пытался связаться с учительницей, чтобы извиниться, но она везде его заблокировала.

"Извинился перед учительницей, хотел позвонить, однако она меня везде толкнула (заблокировала. — Прим. Лайфа), поэтому извинился через видос. Люди всё равно забудут про это. Тем более я же не бил её, да и не хотел, чтобы данные оскорбления вся страна лицезрела", — указал Георгий Татур.

Обиделись на плохие оценки: Подростки-американцы забили учительницу битами

Обиделись на плохие оценки: Подростки-американцы забили учительницу битами

Ранее Лайф писал о том, что во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок, но быстро покаялся. Он принёс извинения оскорблённым, однако это не спасло его от увольнения.

Обложка ©

Telegram / Сердитая Чувашия

Илья Суриков

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