Завтра брошу: Психолог дала совет, как с Нового года избавиться от вредных привычек

С наступлением 1 января большинство россиян искренне мечтают начать новую жизнь с чистого листа. Такой настрой появляется морозным январским утром, но часто куда-то улетучивается. Так как же избавиться от вредных привычек в Новом году? На этот вопрос Лайфа ответила доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова.

"Необходимо делать это посредством закрепления новых привычек, многократного повторения полезных действий и отказа от вредных. И постепенно, а не сразу", — подчеркнула психолог.

Например, бросая курить, не надо выкидывать всю пачку и пытаться избавиться от этой привычки в один момент. Щербакова советует отказаться утром от одной сигареты. Это мозг запомнит как положительную привычку. А если получилось с одной — стоит продолжить в том же духе.

Что касается похудения, то в первую очередь нужно ответить себе на вопрос: что мешает вам сделать это? Причины могут быть самыми разными: нехватка знаний (есть разрозненная информация, а требуется системный подход), переоценка собственных сил, синдром отложенной жизни (постоянно кто-то или что-то мешает) или боязнь потерять выгоду от лишнего веса. В последнем случае психолог рекомендует подумать, что даёт полнота. А когда будет известна истинная проблема, тогда и получится избавиться от лишних килограммов.

"Ещё один интересный совет — составьте список причин, по которым вам нужно снизить вес. Напишите не одну и не пять, а сто или даже двести. Перечитайте. Постарайтесь прочувствовать, какие из них вызывают у вас настоящий эмоциональный отклик, какая из них действительно эффективна для вас", — рассказала специалист.

Кто-то может отметить чрезмерную сонливость, апатию, отсутствие желания к тому, что раньше привлекало, другие — угрозу определённых заболеваний, например, сахарного диабета, а третьи — собственные случайные фотографии на разных мероприятиях в полный рост.