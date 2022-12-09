В ЕР предложили дать Героям России право на бесплатное обучение в любом вузе страны

Героев России и тех, кто был трижды награждён орденом Мужества, необходимо включить в перечень лиц, которые могут бесплатно и без конкурса поступить в любой российский вуз. Кроме того, такие граждане должны иметь право бесплатно учиться на подготовительных курсах. С этим предложением выступила заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова.

"Единая Россия" много внимания уделяет сохранению исторической памяти. Как в рамках народной программы, так и в рамках партийного проекта "Историческая память". И не менее важная задача — чтобы ныне живущие герои были окружены заботой и вниманием государства, включая тех, кто проявил себя в ходе СВО", — отметила Лантарова, выступая по видеосвязи на форуме "Школа Героя".

По её словам, данная мера позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.