Эксперты рассказали, кто может остаться без премии в этом году

На Новый год 13-ю зарплату могут не получить представители сферы торговли, ретейла и банковского сектора. Это связано с западными санкциями и ситуацией с ипортозамещением, сообщили в московском отделении "Деловой России".

"Бизнес в России испытывает сложные времена. Естественно, пострадает большинство сфер — торговля, ретейл, банковский сектор. Я думаю, многие срежут бонусную часть своим сотрудникам. Даже производственники, заваленные работой, в связи с импортозамещением испытывают большие трудности с привлечением высокоэффективных специалистов. Они будут вынуждены конкурировать зарплатами, снижая бонусную часть, повышая оклад", — отметил в беседе с Ura.ru член отделения "Деловой России" Евгений Буянов.

О возможном отказе от 13-й зарплаты рассказал и член Ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. Он считает, что особенно это касается сфер авиации и ретейла, но каждый работодатель будет принимать решение об этом самостоятельно.