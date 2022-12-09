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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 14:03
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Вернувшийся в Россию Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что во время нахождения за решёткой не встречал проявлений русофобии в свой адрес. Его слова приводит RT.

"В этой тюрьме, <...> так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, "красном поясе" Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией", — отметил Бут.

Освобождённый россиянин подчеркнул, что не наблюдал такого отношения как со стороны других заключённых, так и со стороны персонала. По его утверждениям, все были настроены с "какой-то симпатией к России" или же просто не задавали никаких вопросов про его родину.

Жена Бута заявила, что он вернулся из американской тюрьмы полуживой
Жена Бута заявила, что он вернулся из американской тюрьмы полуживой

Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Наталья Исакова
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