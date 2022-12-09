Вернувшийся в Россию Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме
Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что во время нахождения за решёткой не встречал проявлений русофобии в свой адрес. Его слова приводит RT.
"В этой тюрьме, <...> так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, "красном поясе" Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией", — отметил Бут.
Освобождённый россиянин подчеркнул, что не наблюдал такого отношения как со стороны других заключённых, так и со стороны персонала. По его утверждениям, все были настроены с "какой-то симпатией к России" или же просто не задавали никаких вопросов про его родину.
Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ