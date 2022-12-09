Вернувшийся в Россию Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы, рассказал депутату Госдумы Марии Бутиной, что во время нахождения за решёткой не встречал проявлений русофобии в свой адрес. Его слова приводит RT.

"В этой тюрьме, <...> так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, "красном поясе" Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией", — отметил Бут.