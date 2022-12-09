Лукашенко: Примитивная штамповка Западом санкций начинает стихать
Лукашенко сообщил о постепенном прекращении штамповки санкций со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал введение санкций Западом против России и Белоруссии примитивной штамповкой и добавил, что процесс начал стихать. Об этом он сообщил на саммите ЕАЭС.
"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Всё, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнёры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", — заявил белорусский лидер на саммите ЕАЭС.
Лайф напоминает, что саммит ЕАЭС стартовал в Бишкеке. В ходе него лидеры государств – членов союза обсуждают формирование общего рынка газа и единого рынка услуг. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств – членов ЕАЭС – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.