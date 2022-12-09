Американская журналистка захотела вписать Зеленского в декларацию как иждивенца

США собираются отправить Украине ещё 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег киевскими властями и использования африканскими террористами оружия, которое Запад в своё время поставлял ВСУ. В связи с этой новостью у автора статьи для American Thinker возник вопрос, можно ли вписать украинского лидера Владимира Зеленского в налоговую декларацию и подать иск о возмещении убытков конгрессменам.

"Приближается Новый год, и у меня есть вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне записать туда Зеленского в качестве иждивенца?" — поинтересовалась обозреватель издания Оливия Мюррей.

Журналистка также заявила, что на Западе не ведут отчётов использования Киевом поставленной ему помощи. А ответственный по данному вопросу генеральный инспектор Пентагона Шон О'Доннелл и вовсе "не знает, куда попадают оружие и деньги". В связи с этим Мюррей призвала американские власти, наконец, перестать оказывать финансовую поддержку Киеву.