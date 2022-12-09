Мобильные приложения "Одноклассников" и "Почты Mail.ru" стали доступнее для незрячих

Мобильные приложения соцсети "Одноклассники" (для iOS и Android) и "Почты Mail.ru" (на платформе Android) стали доступнее для незрячих пользователей после того, как прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland "Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений". Об этом сообщает пресс-служба VK.

"Одна из целей нашей социальной стратегии — повышение доступности сервисов VK для максимального количества людей. Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии", — отметила директор социальных проектов VK, руководитель "Добра Mail.ru" Александра Бабкина.

Стоит отметить, что оба приложения оценены по девяти критериям невизуальной доступности, среди которых озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах и другие. В итоге "Одноклассники" и "Почта Mail.ru" набрали по 80 баллов из 100 возможных. Наличие сертификата инклюзивного проекта Everland подтверждает возможность использовать все функции приложений для незрячих пользователей как на русском, так и на английском языках.