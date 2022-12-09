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9 декабря, 10:58

Стало известно, когда откроются ёлочные базары в Петербурге

Ёлочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря

Ёлочные базары в Санкт-Петербурге будут работать с 20 по 31 декабря. На данный момент идёт активная подготовка к открытию. Так, на этой неделе на электронной площадке состоялись последние в году торги за земельные участки, на которых можно ставить сезонные торговые точки.

"Всего в этом году состоялось девять аукционов, по результатам которых дополнительные ёлочные базары появятся в Московском, Невском, Фрунзенском, Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга. В рамках заключённых договоров предприниматели могут использовать участки для продажи сезонных товаров в установленные для торговли периоды", — отметили в Комитете имущественных отношений города, добавив, что договоры заключаются на пять лет.

Полный перечень адресов ёлочных базаров будет опубликован на официальном сайте ведомства ближе к началу сезона, сообщает газета "Петербургский дневник".

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Ранее Лайф писал, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вновь заработает "Новогодняя почта". С 19 по 30 декабря каждый посетитель сможет бесплатно взять открытку и отправить её в любой российский регион.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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