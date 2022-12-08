Лайф узнал, какие ёлки поставили Киркоров, Бузова и Ивлеева и сколько заплатили за новогодний декор
Скажем честно — раскошелиться на таких новогодних красавиц далеко не каждому по карману. Но когда ты поп-король или популярная блогерша, вопрос денег не стоит. Особенно если работаешь по бартеру.
Филипп Киркоров и его гости на дне рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Фанатов Нового года в российском шоу-бизнесе достаточно, и многие звёзды уже нарядили ёлки и декорировали дома к праздникам. Блогерша Настя Ивлеева, например, поставила ёлку в своей холостяцкой квартире в ноябре. Но украшать дом и бегать по гипермаркетам в поисках новогодних игрушек — дело не барское, поэтому селебрити обращаются за помощью к декораторам. Источники в сфере рассказали Лайфу, сколько стоит новогоднее настроение в домах наших селебов, которые одними из первых подготовились к бурной встрече 2023-го.
Сколько стоит ёлка Филиппа Киркорова?
Амбассадор Нового года в шоубизе — Филипп Киркоров. Легенды о вкусах поп-короля декораторы передают из поколения в поколение. Бывший Примадонны на своей ёлке приемлет только эксклюзив и не терпит дешёвые стразы. Шары для Филиппа Бедросовича производятся только по индивидуальному заказу на специальной фабрике. Стоимость одного экземпляра — от 10 до 15 тысяч рублей. Встречаются и за 35 тысяч. Если на них есть стразы, то только Swarovski.
Украшение дома Филиппа Киркорова обошлось в полтора миллиона рублей — без учёта работы декораторов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elochki_v_dom / fkirkorov
За один рабочий день декоратор получает четыре тысячи рублей. В доме Киркорова трудилась команда из 50 человек — управиться нужно было за 12 часов. Только на закупку украшений для особняка и придомовой территории ушло около полутора миллионов рублей. Работали с особой осторожностью — был уже случай, когда декоратор разбила шар за 35 тысяч, заказанный поп-королём. К счастью, скандала не произошло — менеджер сделала вид, что не заметила потери.
Сколько стоит ёлка как у Ольги Бузовой?
Певица Ольга Бузова поставила в новой квартире ёлку за 170 тысяч рублей, в целом декор апартаментов вышел в 500 тысяч. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elochki_v_dom / buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно переехала в свою первую собственную квартиру. Апартаменты в 220 квадратов оформлены в стиле "дорого-богато", и под стать им звезда выбрала новогоднюю ель — в гостиной Оли красуется трёхметровое скандинавское заснеженное дерево. Стоит такая непроглядываемая ёлка, у которой ветки с натуральным хлопком одна к одной, 169 900 рублей. Метр еловой гирлянды в цвет скандинавской ёлки — 4900 рублей (в среднем нужно около семи метров на квартиру) — для украшения камина и обеденной зоны.
В общей сложности с игрушками, гирляндами, еловыми ветками поп-звезда потратила около 320 тысяч рублей. Услуги дизайнера-декоратора встали примерно в 100 тысяч рублей. Украшение квартиры к Новому году под ключ вышло Бузовой на сумму около полумиллиона рублей.
Сколько стоит ёлка с Гринчем как у Насти Ивлеевой?
Ёлки у Насти Ивлеевой дома и в офисе. Фото © t.me / ivleeva360
Ёлка по мотивам фильма "Гринч — похититель Рождества", как в офисе у блогерши Насти Ивлеевой, обойдётся, по скромным подсчётам дизайнеров, примерно в 100 тысяч рублей. Отдельно оплачивается работа декораторов. Ёлка без игрушек стоит 32 500 рублей, для такой нужно три комплекта украшений по 10 500 каждый. Три гирлянды выйдут на 19 000 рублей, попотеть придётся над игрушками в стиле Гринча — найти производство, которое сделает такие по индивидуальному заказу.