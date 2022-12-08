Лайф узнал, какие ёлки поставили Киркоров, Бузова и Ивлеева и сколько заплатили за новогодний декор

Фанатов Нового года в российском шоу-бизнесе достаточно, и многие звёзды уже нарядили ёлки и декорировали дома к праздникам. Блогерша Настя Ивлеева, например, поставила ёлку в своей холостяцкой квартире в ноябре. Но украшать дом и бегать по гипермаркетам в поисках новогодних игрушек — дело не барское, поэтому селебрити обращаются за помощью к декораторам. Источники в сфере рассказали Лайфу, сколько стоит новогоднее настроение в домах наших селебов, которые одними из первых подготовились к бурной встрече 2023-го.

Сколько стоит ёлка Филиппа Киркорова?

Амбассадор Нового года в шоубизе — Филипп Киркоров. Легенды о вкусах поп-короля декораторы передают из поколения в поколение. Бывший Примадонны на своей ёлке приемлет только эксклюзив и не терпит дешёвые стразы. Шары для Филиппа Бедросовича производятся только по индивидуальному заказу на специальной фабрике. Стоимость одного экземпляра — от 10 до 15 тысяч рублей. Встречаются и за 35 тысяч. Если на них есть стразы, то только Swarovski.

Украшение дома Филиппа Киркорова обошлось в полтора миллиона рублей — без учёта работы декораторов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elochki_v_dom / fkirkorov

За один рабочий день декоратор получает четыре тысячи рублей. В доме Киркорова трудилась команда из 50 человек — управиться нужно было за 12 часов. Только на закупку украшений для особняка и придомовой территории ушло около полутора миллионов рублей. Работали с особой осторожностью — был уже случай, когда декоратор разбила шар за 35 тысяч, заказанный поп-королём. К счастью, скандала не произошло — менеджер сделала вид, что не заметила потери.

Сколько стоит ёлка как у Ольги Бузовой?

Певица Ольга Бузова поставила в новой квартире ёлку за 170 тысяч рублей, в целом декор апартаментов вышел в 500 тысяч. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elochki_v_dom / buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно переехала в свою первую собственную квартиру. Апартаменты в 220 квадратов оформлены в стиле "дорого-богато", и под стать им звезда выбрала новогоднюю ель — в гостиной Оли красуется трёхметровое скандинавское заснеженное дерево. Стоит такая непроглядываемая ёлка, у которой ветки с натуральным хлопком одна к одной, 169 900 рублей. Метр еловой гирлянды в цвет скандинавской ёлки — 4900 рублей (в среднем нужно около семи метров на квартиру) — для украшения камина и обеденной зоны.

В общей сложности с игрушками, гирляндами, еловыми ветками поп-звезда потратила около 320 тысяч рублей. Услуги дизайнера-декоратора встали примерно в 100 тысяч рублей. Украшение квартиры к Новому году под ключ вышло Бузовой на сумму около полумиллиона рублей.

Сколько стоит ёлка с Гринчем как у Насти Ивлеевой?

Ёлки у Насти Ивлеевой дома и в офисе. Фото © t.me / ivleeva360