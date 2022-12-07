8 очень странных причин, из-за чего мужчина может влюбиться в женщину

До сих пор психологи выясняют причины, по которым люди влюбляются друг в друга. Почему конкретный мужчина выбирает конкретную женщину, и наоборот? При наблюдении за поведением индивидов возникало лишь больше вопросов. Но также было обнаружено и несколько очень странных причин, из-за которых сильный пол может обратить на даму внимание и влюбиться в неё. Рассказываем про самые интересные.

Женщина ведёт себя как ребёнок

Быть самым серьёзным на свете мужчина может и в одиночку. Потому все суровые и строгие тёти отходят на второй план, как только на горизонте появляется женщина, способная по-настоящему веселиться. Парадоксально: девочкам часто твердят о том, как важно "правильно" взаимодействовать с бойфрендом, но все эти уловки не работают. На самом деле, баловать избранниц и смотреть, как те беззаботно ведут себя по-детски, мужчинам нравится. Потому, дорогие дамы, не стесняйтесь иногда при кавалере хихикать и дурачиться.

У избранницы выше или ниже голос, чем у большинства девушек

Интересный факт: некоторые особенности, которых дамы могут даже стесняться, вполне способны притягивать внимание и вызывать восхищение. Оказалось, что девушки, кто обладает более высоким или, наоборот, низким голосом, часто оказываются в центре внимания противоположного пола. Голосом можно указать партнёру на свою заинтересованность. Например, женский становится чуть ниже, когда дама разговаривает с симпатичным парнем. И кавалеру это, безусловно, по нраву.

Женщина напоминает мужчине бывшую

Мужчина быстро влюбится в женщину, похожую на его бывшую пассию. Фото © Shutterstock

Говорят, что первая любовь, какой бы несчастной она ни была, навсегда остаётся в сердце человека. И образуется некий "типаж партнёра", то есть совокупность похожих черт характера и внешности, которая снова и снова будет привлекать мужчину к определённым женщинам. Казалось бы, после расставания меньше всего человек захочет вновь оказаться в отношениях с кем-то очень напоминающим предыдущую пассию. Но нет, как раз это и привлекает.

Или родную мать

Какова вероятность, что в вас влюбится парень, если будете напоминать ему родную мать? Очень высокая. В принципе психика устроена таким образом, что мы проецируем образ родителей на окружающих, когда выбираем подходящую пару. Мальчики ищут в девушках мам, а девочки в бойфрендах — пап. Потому, даже не осознавая, мужчина обязательно потянется к той барышне, кто напомнит ему самого близкого и родного человека.

Женщина кажется очень упрямой и недоступной

Все знают, что парням нравится "охотится". Из-за чего симпатичнее им кажутся особы труднодоступные, упрямые и не желающие так просто быть "пойманными". Чем тяжелее завоевать сердце женщины, тем выше вероятность, что мужчина влюбится. Даже если изначально совершенно не планировал. Видя в ответ на свои поступки холод, игнорирование или упрямство, тот из принципа начнёт ухаживать ещё активнее. И не заметит, как по уши втрескается.

Дама любит долго и пристально смотреть в глаза

Мужчины сразу же влюбляются в дам, кто просто смотрит им в глаза. Фото © Freepik / Fxquadro

Однажды психолог из Университета Массачусетса Джоан Келлерман устроил эксперимент, в котором приняло участие 72 незнакомых между собой студента. Учащихся разбили на пары парень + девушка и дали задание — смотреть друг другу в глаза не менее двух минут. Позже мужская половина участников исследования признавалась в появлении чувства страстной влюблённости в девчонок, которым они просто посмотрели в глаза.

У девушки активная жестикуляция

С одной стороны, шумные и всеми способами пытающиеся привлечь к себе внимание дамы парней отталкивают. С другой, скромницы, сидящие на свидании без движения, тоже не привлекают. Что тогда такого странного может заставить мужчину влюбиться в женщину? Её активная жестикуляция. Такие движения показывают открытость человека. Кажется, будто избранница чувствует себя комфортно рядом с кавалером, потому и позволяет себе размахивать руками. Открытые позы тела тоже располагают к продолжению знакомства больше, чем закрытые.

Женщина живёт рядом с мужчиной