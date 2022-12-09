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9 декабря, 11:16

Бывший голкипер молодёжки "Локомотива" обратился в полицию из-за избиения

Воспитанник "Локомотива" Касьяненко обратился в полицию из-за избиения в Москве

<p>Александр Касьяненко. Обложка © ФК "Локомотив"</p>

Александр Касьяненко. Обложка © ФК "Локомотив"

Воспитанник московского футбольного клуба "Локомотив" и бывший голкипер молодёжной команды красно-зелёных Александр Касьяненко обратился в полицию из-за избиения, которое было совершено в конце октября. Об этом пишет SHOT.

По словам футболиста, сам неприятный инцидент произошёл около пяти утра 23 октября в столичном районе Орехово-Борисово. Личность нападавшего голкипер определить не сумел. В больнице у него был диагностирован перелом нижней челюсти со смещением. Примечательно, что заявление в полицию Касьяненко решил написать лишь сейчас.

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Артур Белкин

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