Владельцам припаркованных у ТЦ "Мега Химки" авто объяснили, как возместить ущерб
Глава Союза страховщиков Уфимцев: Владельцам припаркованных у OBI авто могут возместить ущерб
В результате крупного пожара в подмосковном OBI, который входит в ТЦ "Мега Химки", пострадали в том числе припаркованные около здания авто. Теперь владельцам машин нужно дождаться данных о том, включена ли в страховой договор ответственность хозяев центра за нанесение ущерба имуществу третьих лиц. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в беседе с телеканалом "360".
"Если в договор страхования также включён пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие", — сказал он.
При этом Уфимцев отметил, что если такого пункта нет, то пострадавшим необходимо обратиться к владельцу ТЦ и разбираться уже в частном порядке. Тем автомобилистам, чья машина застрахована по каско, не стоит ждать проблем, подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
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