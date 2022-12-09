Владельцам припаркованных у ТЦ "Мега Химки" авто объяснили, как возместить ущерб

В результате крупного пожара в подмосковном OBI, который входит в ТЦ "Мега Химки", пострадали в том числе припаркованные около здания авто. Теперь владельцам машин нужно дождаться данных о том, включена ли в страховой договор ответственность хозяев центра за нанесение ущерба имуществу третьих лиц. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в беседе с телеканалом "360".

"Если в договор страхования также включён пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие", — сказал он.