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9 декабря, 11:24

Исповедь Давы растрогала звёзд, которые считали его злодеем

Блогер Дава откровенно рассказал о детских комплексах и панических атаках, из-за которых он обзавёлся "тёмной стороной"

Блогер Дава (Давид Манукян) оказался одним из самых ярких участников проекта "Наследники и самозванцы" на ТВ-3. Зрители признаются, что не ожидали от парня, также известного как "бывший Ольги Бузовой", таких эмоционального диапазона, интеллекта и глубины, какие продемонстрировал Давид.

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С другой стороны, Дава проявил себя как манипулятор и интриган. Казалось, он ради победы он пойдёт на все, спровоцирует любого, лишь бы не показать собственную слабость. Какой же сюрприз ждёт телезрителей в новом выпуске психологического шоу, в котором главный "серый кардинал" проекта сперва поймает мощную паническую атаку на испытании с детектором лжи, а затем поразит участников глубокой исповедью, рассказав о природе своих поступков. Новый выпуск "Наследником и самозванцев" покажут на ТВ-3 в субботу, но в распоряжении Лайфа оказался небольшой фрагмент с откровениями Давы.

Откровения Давы заставили участников шоу "Наследники и самозванцы" взглянуть на блогера по-новому. Видео © LIFE

Блогер признался, что с детства рос закрытым и стеснительным ребёнком. Ни теплота семьи, ни занятие танцами не смогли вытащить его из "кокона" собственных комплексов и страхов.

"Я очень ранимый, правда. Каждый, когда его ранят, реагирует по-разному. Я выбрал тот путь, когда я начал закрываться и создал для себя образ "плохого парня", которого ничего не задевает. Эта личность со временем начала прогрессировать, и год назад я впал в депрессию, из-за того что сам создаю всё плохое вокруг себя", — разоткровенничался Дава.

По словам Манукяна, участие в проекте вывело на свет его тёмную сущность, отсюда и все скандалы, которые произошли на шоу с его участием. При этом сам он изо всех сил старается бороться с этой тёмной стороной, поэтому от перенапряжения у блогера случилась паническая атака. Со слов Давы, для него шоу "Наследники и самозванцы" — про преодоление себя.

"Я не ожидал, что приду на проект за одним, а получу другое — гораздо более ценное", — отметил Манукян, чьи откровения отозвались в сердце некоторых участников и даже заставили прослезиться.

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Ранее Лайф рассказывал о других скандалах с участием Давы. Блогер успел вывести из себя спокойного и рассудительного фигуриста Максима Транькова, которого каким-то чудом до сих пор не выгнали из шоу. А вот Айза покинула проект после ссоры с блогерами Давидом Манукяном и Наташей Гасанхановой. Напоследок бывшая жена рэпера Гуфа обвинила парочку в предательстве и даже перешла на оскорбления.

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц

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