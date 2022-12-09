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9 декабря, 11:29

Цена нефти Urals упала ниже $44 за баррель

Bloomberg: Цена российской нефти марки Urals упала ниже 44 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти российской марки Urals упала до отметки в 43,72 доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.

По мнению экспертов, данный фактор не связан с введением потолка цен, а свидетельствует о реакции на уход с европейского рынка. Как заметил аналитик Майкл Кэролан, сейчас у Urals нет покупателей, поэтому и приходится идти на снижение цены, что может помочь привлечь клиентов из дальних стран.

В статье также отмечается, что около 75% всей нефти из РФ выходила из западных портов страны, а транспортировка топлива в Азию может привести к увеличению издержек.

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Белкин

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