Цена нефти Urals упала ниже $44 за баррель

Стоимость барреля нефти российской марки Urals упала до отметки в 43,72 доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.

По мнению экспертов, данный фактор не связан с введением потолка цен, а свидетельствует о реакции на уход с европейского рынка. Как заметил аналитик Майкл Кэролан, сейчас у Urals нет покупателей, поэтому и приходится идти на снижение цены, что может помочь привлечь клиентов из дальних стран.