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9 декабря, 11:31

Куклачёв рассказал о реакции его кошек на грубое поведение пресс-атташе сборной Бразилии

Куклачёв: Мои кошки возмутились, когда увидели, как питомца сбросили со стола на ЧМ-2022

Артист цирка Юрий Куклачёв рассказал, что его кошки были возмущены, когда увидели, как пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил питомца со стола во время пресс-конференции на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Матч ТВ".

"Когда мои кошки увидели сюжет [с пресс‑конференции], они были возмущены! Потому что все хорошо знают: мама‑кошка таскает своего сына за холку. А когда на глазах всего мира пресс‑атташе взял кота двумя руками безжалостно, жёстко за спину, он нанёс ему огромную боль", — отметил он.

Дрессировщик допустил, что кошка могла переживать за футбол и хотела, чтобы Бразилия победила. По словам Куклачёва, она сидела и ждала, когда ей дадут слово. Он также подчеркнул, что ЧМ по футболу является мощной силой, которая поднимает гигантскую волну, через которую можно призвать всех уважать и любить друг друга.

Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии

Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии

Лайф напоминает, что речь идёт об инциденте, когда пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции. Встреча с журналистами была посвящена матчу бразильцев против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Обложка ©

Twitter / simpraisa

Никита Осипов

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