Куклачёв рассказал о реакции его кошек на грубое поведение пресс-атташе сборной Бразилии

Артист цирка Юрий Куклачёв рассказал, что его кошки были возмущены, когда увидели, как пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил питомца со стола во время пресс-конференции на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Матч ТВ".

"Когда мои кошки увидели сюжет [с пресс‑конференции], они были возмущены! Потому что все хорошо знают: мама‑кошка таскает своего сына за холку. А когда на глазах всего мира пресс‑атташе взял кота двумя руками безжалостно, жёстко за спину, он нанёс ему огромную боль", — отметил он.

Дрессировщик допустил, что кошка могла переживать за футбол и хотела, чтобы Бразилия победила. По словам Куклачёва, она сидела и ждала, когда ей дадут слово. Он также подчеркнул, что ЧМ по футболу является мощной силой, которая поднимает гигантскую волну, через которую можно призвать всех уважать и любить друг друга.