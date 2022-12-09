На фестивальных площадках "Московских сезонов" заработали 19 бесплатных катков

Для любителей коньков этой зимой в Москве открылось 19 бесплатных катков, они работают на фестивальных площадках "Московских сезонов". Об этом сообщается на портале столичного мэра.

"В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный", — говорится в сообщении.

Катки расположены по адресам: у метро "Площадь Революции"; улица Профсоюзная, 41; Коптевский бульвар, 18, корпус А; сквер у метро "Некрасовка"; улица Ключевая, 22; улица Перерва, 52; улица Митинская, 31; улица Матвеевская, 2; улица Соколово-Мещерская, 23; сквер у метро "Отрадное"; улица Уральская, 16; улица Тёплый Стан, 1, корпус Б; улица Адмирала Руднева, 8; улица Вешняковская, 16; улица Городецкая, 1; улица Святоозёрская, 1; улица Сухонская, 6, строение 1; Волгоградский проспект, 119; также бесплатный каток будет работать в городе Зеленограде (16-й микрорайон).

Чтобы попасть на сеанс, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте "Московских сезонов". Дети от трёх до 10 лет допускаются на лёд только в сопровождении родителя. На всех площадках также работает прокат коньков (от 27-го до 46-го размера).