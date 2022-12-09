Пьяный омич всю ночь вызванивал проститутку, но в итоге остался без секса и 600 тыс. рублей
Пьяный житель Омска пытался вызвать проститутку и лишился 600 тысяч рублей
В Омске пьяный местный житель всю ночь пытался договориться с проституткой, однако вместо этого остался не только без плотских утех, но и без 600 тысяч рублей. Подробности истории рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
В один из вечеров пострадавший решил совместить алкогольный досуг с просмотром сайта знакомств. В итоге одна из девушек согласилась к нему приехать за две тысячи рублей в качестве предоплаты. Деньги пьяный омич перевёл, однако жрица любви так и не посетила его. Позднее с ним связался "администратор сайта", который заявил о необходимости внести страховку в 12 800 рублей. И вновь перевод был осуществлён, однако деньги "не дошли".
Примечательно, что таких переводов впоследствии было ещё несколько, но к пострадавшему так никто и не ехал. Наутро он обнаружил, что спустил за ночь 600 тысяч рублей, однако, как именно он это сделал, мужчина не помнит, потому что был сильно пьян. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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