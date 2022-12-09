Новый ледниковый период: Москве и Петербургу предрекли непростую судьбу при глобальном потеплении

Новый ледниковый период может накрыть Москву, Санкт-Петербург, Европу и Северную Америку из-за глобального потепления и ослабления Гольфстрима. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов в беседе с Ura.ru.

"Санкт-Петербург, Москва, Прибалтика, Дания фактически в зоне оледенения. Ледник покрывает те территории, где летом температура ниже нуля. Снег не тает и следующей зимой ложится на прошлогодний", — сказал он.

Учёный связал такие изменения с глобальным потеплением. По его словам, во время ледниковых периодов ледник покрывал большую часть Европы, причём его южная конечность доходила до широт Запорожья, Харькова. Скандинавию и Балтийское море покрывал лёд, доходивший до Альпийского ледника. А в Северной Америке оказывались под ним Чикаго, Нью-Йорк и Бостон.

Карнаухов объяснил, что наступление ледникового периода зависит от системы тёплых течений, которая работает уже хуже по сравнению с предыдущими годами. Всё из-за роста ледников в Норвегии, наличия аномальной зоны похолодания в Северной Атлантике, а также замерзания Ниагарского водопада. По словам эксперта, результаты бурения льда в Гренландии свидетельствуют о резкости в изменениях климата. И в будущем температурные перемены будут составлять 15–20 градусов в некоторых регионах, считает специалист.

"В наиболее опасной зоне Скандинавия. Мурманск, Архангельск. Если течение поменяется, то климат будет напоминать Гренландию, климат Антарктиды практически", — заключил учёный.