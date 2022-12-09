Эксперт объяснил, почему в холодильнике может появиться плесень

Плесень в холодильнике может появиться не только из-за долго хранящихся продуктов, но и из-за товаров, которые могут быть заражены спорами этого грибка ещё в магазине. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Живая еда" Сергей Малозёмов.

"В воздухе летают споры плесени, которые оседают на любых поверхностях и начинают размножаться там, где для них находится питательная среда. <...> Если продукт подвергся перед попаданием в холодильник воздействию спор плесени, то есть побыл на открытом воздухе без упаковки какое-то время, то вместе с ним в холодильник попадает и плесень. Также споры плесени могут попасть на продукт в магазине, если там не соблюдается чистота", — отметил он.

Специалист добавил, что понижение температуры в холодильнике не может предотвратить размножение плесени. Вместо этого возникают сложности с хранением овощей, фруктов и зелени — эти продукты начинают очень быстро портиться и подмерзать. Кроме того, образуются "островки особого холода", в результате чего даже в молоке могут "плавать льдинки".

По словам телеведущего, чтобы в холодильнике не размножалась плесень, важно поддерживать там чистоту и порядок. При появлении грязи её стоит сразу же убирать. Также необходимо тщательно соблюдать правила и сроки хранения продуктов. Если вскрывается упаковка, то к этому товару нужно относиться "как к уже заражённому". Готовую еду следует хранить не более двух-трёх дней, заключил эксперт.