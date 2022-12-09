Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. При этом ранее прокурор просил для него девять лет колонии.