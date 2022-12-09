Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. При этом ранее прокурор просил для него девять лет колонии.
Кроме того, суд на четыре года запретил ему администрировать интернет-сайты.
Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Яшина стало известно 12 июля. Перед этим в квартире блогера в Хамовниках прошёл обыск. Ему было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. 13 июля суд арестовал Яшина.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / EPA / POOL / YURI KOCHETKOV