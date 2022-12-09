У заговорщиков в ФРГ нашли список "врагов", в который была включена Бербок

Подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии имели список "врагов", в который попали некоторые видные политики, включая главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Об этом пишет издание Die Tageszeitung .

Всего в этот список попало 18 человек, среди которых лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, ряд видных журналистов и парламентариев. При этом обнаружить перечень удалось ещё до того, как заговорщики были задержаны. Также издание сообщает, что злоумышленники планировали взять бундестаг штурмом.