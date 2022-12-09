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9 декабря, 12:09

У заговорщиков в ФРГ нашли список "врагов", в который была включена Бербок

Die Tageszeitung: Пытавшиеся устроить переворот в ФРГ включили Бербок в список "врагов"

Подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии имели список "врагов", в который попали некоторые видные политики, включая главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Об этом пишет издание Die Tageszeitung.

Всего в этот список попало 18 человек, среди которых лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, ряд видных журналистов и парламентариев. При этом обнаружить перечень удалось ещё до того, как заговорщики были задержаны. Также издание сообщает, что злоумышленники планировали взять бундестаг штурмом.

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Ранее Лайф сообщал о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Среди них также оказалась одна россиянка. Позже появилась информация, что они якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.

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Getty Images / Andreas Rentz

Артур Белкин

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