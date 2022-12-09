5 продуктов, которые нужно мыть перед едой, и такого никто не ожидал
Мало кто задумывался о том, что эти продукты нужно хорошенько промывать перед употреблением. Зря, ведь последствия могут быть крайне неприятными.
Орехи
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Многие никогда даже и не думали о том, чтобы мыть орехи или сухофрукты, хотя это будет совсем не лишним. В процессе транспортировки на завод и с него товар часто обрабатывают средствами против плесени. Так что лучше орешки, даже если они в скорлупе, сначала замочить на ночь, а потом уже лакомиться.
Консервированные овощи
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Рассол, в котором хранится горошек, фасоль и т.д., содержит очень много крахмала и соли. Так что лучше по-быстрому сполоснуть содержимое банок, прежде чем добавлять в салат. Плюс этот шаг поможет избавиться от привкуса железа.
Напитки в жестяных банках
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Не то чтобы продукт, но тоже важный момент. Пить напитки прямо из банки — крайне сомнительная идея. На складах они могут храниться месяцами, и сами знаете, кто и что может бегать по полкам. Да и обычная грязь — тоже ничего хорошего. Если берёте в магазине, протрите банку влажной салфеткой, а если в кафе, попросите официанта перелить напиток в отдельный стакан.
Зелень
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Ну, конечно, вряд ли кто-то думал, что петрушку и укроп можно есть сразу, но есть несколько важных моментов, которых мало кто придерживается. Зелень мы промываем в два этапа. Сначала — под проточной водой, чтобы избавиться от видимой грязи. Затем замачиваем и ждём, пока песок осядет на дно (для эффективности можно добавить немного уксуса или соды).
Важно! Делать это нужно прямо перед приготовлением, ведь хранится мытая зелень очень плохо.
Мидии
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Замачиваем с содой и промываем всегда, ведь тут речь идёт не о возможных бактериях или вирусах, которые могут и не встретиться, — почти всегда в мидиях попадаются осколки ракушек и песок. Все же помнят, как звезда "Дома-2" Виктория Карасёва осталась инвалидом, съев пиццу с осколком ракушки мидии?
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