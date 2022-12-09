5 продуктов, которые нужно мыть перед едой, и такого никто не ожидал

Орехи

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Многие никогда даже и не думали о том, чтобы мыть орехи или сухофрукты, хотя это будет совсем не лишним. В процессе транспортировки на завод и с него товар часто обрабатывают средствами против плесени. Так что лучше орешки, даже если они в скорлупе, сначала замочить на ночь, а потом уже лакомиться.

Консервированные овощи

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Рассол, в котором хранится горошек, фасоль и т.д., содержит очень много крахмала и соли. Так что лучше по-быстрому сполоснуть содержимое банок, прежде чем добавлять в салат. Плюс этот шаг поможет избавиться от привкуса железа.

Напитки в жестяных банках

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Не то чтобы продукт, но тоже важный момент. Пить напитки прямо из банки — крайне сомнительная идея. На складах они могут храниться месяцами, и сами знаете, кто и что может бегать по полкам. Да и обычная грязь — тоже ничего хорошего. Если берёте в магазине, протрите банку влажной салфеткой, а если в кафе, попросите официанта перелить напиток в отдельный стакан.

Зелень

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Ну, конечно, вряд ли кто-то думал, что петрушку и укроп можно есть сразу, но есть несколько важных моментов, которых мало кто придерживается. Зелень мы промываем в два этапа. Сначала — под проточной водой, чтобы избавиться от видимой грязи. Затем замачиваем и ждём, пока песок осядет на дно (для эффективности можно добавить немного уксуса или соды). Важно! Делать это нужно прямо перед приготовлением, ведь хранится мытая зелень очень плохо.

Мидии

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