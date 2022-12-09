5 вещей, которые ни в коем случае нельзя носить, ведь они притягивают несчастья
Неправильная одежда может серьёзно вредить человеку, хотя он сам при этом не понимает, от чего все беды. Экстрасенс Аделина Блэкмун обозначила вещи, которые из шкафа должны перекочевать на помойку.
Всё в мире имеет энергетику — положительную или отрицательную. Соприкасаясь с этой энергией, мы забираем на себя её часть. Одежда — это то, с чем любой человек контактирует продолжительное время. И неправильные вещи могут серьёзно навредить. Мы часто даже не можем объяснить себе, почему чувствуем усталость, беспокойство, агрессию, почему постоянно испытываем безденежье. А оказывается, стоит просто пересмотреть гардероб. Какую же одежду не стоит носить? На этот вопрос Лайфу ответила экстрасенс Аделина Блэкмун.
1. Сильно поношенная одежда
Энергию денег и благополучия отпугивает неопрятная, рваная одежда. Старые вещи притягивают энергию бедности, дают Вселенной посыл, что вам не нужен успех, вас и так всё устраивает. Фото © Shutterstock
Старая, рваная, неопрятная одежда притягивает энергию бедности и отпугивает энергию денег и благополучия. Надевая такие вещи, вы как бы транслируете миру, что вам не нужны успех и финансы, что вас и так всё устраивает. Такую же негативную энергетику имеет и состаренная намеренно одежда — модные сегодня рваные джинсы, необработанные края, декоративные заплатки.
Регулярно перебирайте гардероб и избавляйтесь от тех вещей, которые потеряли привлекательный внешний вид. Даже для домашней одежды их использовать не стоит. Избавляться нужно и от вещей без пары: носков, туфель, перчаток
2. Вещи из секонд-хенда
Чужая одежда несёт энергетику прошлого владельца, вы можете оказаться во власти отрицательных энергий. Фото © Shutterstock
Одежда из секонда несёт на себе энергетику предыдущих владельцев. Надевая её, вы оказываетесь во власти энергий не всегда положительных. Надо помнить, что в секонд-хенд часто сдают не только немодную или ненужную одежду, но и вещи умерших родственников. Покупая их и принося в дом, вы рискуете оказаться во власти негативных сущностей.
3. Траурные наряды
Нельзя надевать траурную одежду, когда отгоревали. Такой наряд лучше сжечь или отдать тому, кому нужен. Фото © Shutterstock
Древнее поверье гласит, что нельзя надевать траурную одежду после окончания траура. Например, идти в чёрном платье, в котором вы были на похоронах, в театр или в ресторан. Раньше считалось, что траурный наряд лучше всего сжечь или отдать, но чаще всего его просто хранили в отдельном сундуке и доставали только в случае, если приходилось вновь идти на прощание с кем-то.
Негативную энергетику несёт в себе и та одежда, в которой вы испытали сильные негативные переживания или большой стресс. Даже спустя время вы будете помнить об этом и заново погружаться в плохие воспоминания. Носить такую одежду не рекомендуется
4. Одежда с хищным принтом
Вещи хищной расцветки могут привлечь к вам стрессы и проблемы со здоровьем. Фото © Shutterstock
Хищник — символ агрессии, его жизнь — постоянное напряжение, поиск жертвы. К тому же часто жертвой становится сам хищник. Одежда с хищным принтом несёт на себе энергию непрекращающегося стресса, а стресс — причина многих заболеваний. Если не хотите испытывать здоровье на прочность, не носите вещи хищной расцветки. Для привлечения положительной энергии выбирайте цветочные и растительные принты, а для того, чтобы в кошельке водились деньги, — ткани в горошек.
5. Вещи асимметричного кроя
Асимметричная одежда может обострить хронические заболевания или нарушить планы и привычный ход вещей. Фото © Shutterstock
Асимметричная одежда безобидна, но это только на первый взгляд так кажется. Острые углы и неправильные линии добавляют нервозности и опасности, а асимметричный крой нарушает баланс энергии в организме. Это может аукнуться как плохим самочувствием, обострением хронических заболеваний или повышенной болезненностью, так и нарушением привычного хода вещей, расстройством намеченных планов, отменой встреч.
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