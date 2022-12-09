5 вещей, которые ни в коем случае нельзя носить, ведь они притягивают несчастья

Всё в мире имеет энергетику — положительную или отрицательную. Соприкасаясь с этой энергией, мы забираем на себя её часть. Одежда — это то, с чем любой человек контактирует продолжительное время. И неправильные вещи могут серьёзно навредить. Мы часто даже не можем объяснить себе, почему чувствуем усталость, беспокойство, агрессию, почему постоянно испытываем безденежье. А оказывается, стоит просто пересмотреть гардероб. Какую же одежду не стоит носить? На этот вопрос Лайфу ответила экстрасенс Аделина Блэкмун.

1. Сильно поношенная одежда

Энергию денег и благополучия отпугивает неопрятная, рваная одежда. Старые вещи притягивают энергию бедности, дают Вселенной посыл, что вам не нужен успех, вас и так всё устраивает. Фото © Shutterstock

Старая, рваная, неопрятная одежда притягивает энергию бедности и отпугивает энергию денег и благополучия. Надевая такие вещи, вы как бы транслируете миру, что вам не нужны успех и финансы, что вас и так всё устраивает. Такую же негативную энергетику имеет и состаренная намеренно одежда — модные сегодня рваные джинсы, необработанные края, декоративные заплатки.

Регулярно перебирайте гардероб и избавляйтесь от тех вещей, которые потеряли привлекательный внешний вид. Даже для домашней одежды их использовать не стоит. Избавляться нужно и от вещей без пары: носков, туфель, перчаток Аделина Блэкмун Экстрасенс

2. Вещи из секонд-хенда

Чужая одежда несёт энергетику прошлого владельца, вы можете оказаться во власти отрицательных энергий. Фото © Shutterstock

Одежда из секонда несёт на себе энергетику предыдущих владельцев. Надевая её, вы оказываетесь во власти энергий не всегда положительных. Надо помнить, что в секонд-хенд часто сдают не только немодную или ненужную одежду, но и вещи умерших родственников. Покупая их и принося в дом, вы рискуете оказаться во власти негативных сущностей.

3. Траурные наряды

Нельзя надевать траурную одежду, когда отгоревали. Такой наряд лучше сжечь или отдать тому, кому нужен. Фото © Shutterstock

Древнее поверье гласит, что нельзя надевать траурную одежду после окончания траура. Например, идти в чёрном платье, в котором вы были на похоронах, в театр или в ресторан. Раньше считалось, что траурный наряд лучше всего сжечь или отдать, но чаще всего его просто хранили в отдельном сундуке и доставали только в случае, если приходилось вновь идти на прощание с кем-то.

Негативную энергетику несёт в себе и та одежда, в которой вы испытали сильные негативные переживания или большой стресс. Даже спустя время вы будете помнить об этом и заново погружаться в плохие воспоминания. Носить такую одежду не рекомендуется Аделина Блэкмун Экстрасенс

4. Одежда с хищным принтом

Вещи хищной расцветки могут привлечь к вам стрессы и проблемы со здоровьем. Фото © Shutterstock

Хищник — символ агрессии, его жизнь — постоянное напряжение, поиск жертвы. К тому же часто жертвой становится сам хищник. Одежда с хищным принтом несёт на себе энергию непрекращающегося стресса, а стресс — причина многих заболеваний. Если не хотите испытывать здоровье на прочность, не носите вещи хищной расцветки. Для привлечения положительной энергии выбирайте цветочные и растительные принты, а для того, чтобы в кошельке водились деньги, — ткани в горошек.

5. Вещи асимметричного кроя

Асимметричная одежда может обострить хронические заболевания или нарушить планы и привычный ход вещей. Фото © Shutterstock