SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
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1 декабря, 13:30

Снимите это немедленно, или 8 вещей, которые превратят вас в тётку

Этот список одежды и обуви — своеобразный тест на адекватность. Если вас перекорёжило от каждого фото, значит, полиция моды точно не выпишет вам штраф.

Блогер Катя Царская рассказала, что превращает абсолютно любую женщину в тётку. Вот восемь вещей, которые нужно отправить в утиль, ни секунды не сомневаясь.

Шуба автоледи

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Шуба автоледи длиной до талии или чуть ниже в мгновение превращает любую, даже самую эффектную девушку в сотрудницу бухгалтерии. "Автоледи. Всегда в этом что-то такое нафталиновое было, что ли 😂", — комментируют подписчики.

В продаже давно есть куча современных альтернатив — и тёплых, и удобных, и, что немаловажно, трендовых. Шубу можно заменить курткой-ватником.

Кофта из тонкого трикотажа

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Тонкий трикотаж безвозвратно устарел, и в ближайшие годы ждать его возвращения на модный олимп точно не стоит.

Пальто с мехом

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Пальто с меховым воротником лучше выбирать в возрасте 40+ или не выбирать вообще. Даже девушке-студентке такая верхняя одежда накинет лишних 20 лет.

Туника

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Кофта-туника прибавляет сразу лет 15. Во-первых, она полнит, а если фигура далека от идеала, получается, вы играете сами против себя. Во-вторых, такое одеяние давно вышло из моды.

Дутики

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ботинки-дутики неспроста называют "прощай, молодость". В таких только на рынке торговать, ну или на даче у костра хороводы водить.

Туфли с дырочками

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Обувь с дырочками добавляет к возрасту лет 25. Такую может позволить себе нянечка в детсаду или школьная уборщица, но никак не стильная девушка.

Длинная джинсовая юбка

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Скрывать ножки от мужских глаз незачем, так что джинсовые юбки длины миди и макси точно должны отправиться в утиль. Особенно те, что на резинке с верёвочкой.

"Интересная" сумка

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Сумки, которые выглядят, словно разряженная новогодняя ёлка, — полная безвкусица. Лучше выбирать однотонные сумки, без выступающих элементов декора.

Антитренды зимы-2023, или 5 вещей, которые превратят вас в колхозницу

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Марта Белова
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