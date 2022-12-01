Снимите это немедленно, или 8 вещей, которые превратят вас в тётку

Блогер Катя Царская рассказала, что превращает абсолютно любую женщину в тётку. Вот восемь вещей, которые нужно отправить в утиль, ни секунды не сомневаясь.

Шуба автоледи

Шуба автоледи длиной до талии или чуть ниже в мгновение превращает любую, даже самую эффектную девушку в сотрудницу бухгалтерии. "Автоледи. Всегда в этом что-то такое нафталиновое было, что ли 😂", — комментируют подписчики.

В продаже давно есть куча современных альтернатив — и тёплых, и удобных, и, что немаловажно, трендовых. Шубу можно заменить курткой-ватником.