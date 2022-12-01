Снимите это немедленно, или 8 вещей, которые превратят вас в тётку
Этот список одежды и обуви — своеобразный тест на адекватность. Если вас перекорёжило от каждого фото, значит, полиция моды точно не выпишет вам штраф.
Блогер Катя Царская рассказала, что превращает абсолютно любую женщину в тётку. Вот восемь вещей, которые нужно отправить в утиль, ни секунды не сомневаясь.
Шуба автоледи
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Шуба автоледи длиной до талии или чуть ниже в мгновение превращает любую, даже самую эффектную девушку в сотрудницу бухгалтерии. "Автоледи. Всегда в этом что-то такое нафталиновое было, что ли 😂", — комментируют подписчики.
В продаже давно есть куча современных альтернатив — и тёплых, и удобных, и, что немаловажно, трендовых. Шубу можно заменить курткой-ватником.
Кофта из тонкого трикотажа
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Тонкий трикотаж безвозвратно устарел, и в ближайшие годы ждать его возвращения на модный олимп точно не стоит.
Пальто с мехом
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Пальто с меховым воротником лучше выбирать в возрасте 40+ или не выбирать вообще. Даже девушке-студентке такая верхняя одежда накинет лишних 20 лет.
Туника
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Кофта-туника прибавляет сразу лет 15. Во-первых, она полнит, а если фигура далека от идеала, получается, вы играете сами против себя. Во-вторых, такое одеяние давно вышло из моды.
Дутики
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Ботинки-дутики неспроста называют "прощай, молодость". В таких только на рынке торговать, ну или на даче у костра хороводы водить.
Туфли с дырочками
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Обувь с дырочками добавляет к возрасту лет 25. Такую может позволить себе нянечка в детсаду или школьная уборщица, но никак не стильная девушка.
Длинная джинсовая юбка
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Скрывать ножки от мужских глаз незачем, так что джинсовые юбки длины миди и макси точно должны отправиться в утиль. Особенно те, что на резинке с верёвочкой.
"Интересная" сумка
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Сумки, которые выглядят, словно разряженная новогодняя ёлка, — полная безвкусица. Лучше выбирать однотонные сумки, без выступающих элементов декора.
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