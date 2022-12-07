Что можно носить вместо шапки зимой: Модные идеи от дизайнера Зайнаб Сайдулаевой

Модницы, кто хочет зимой 2022–2023 выглядеть так, будто сошли с подиума, при выборе головного убора должны обратить внимание на балаклавы, пуховые платки и шерстяные панамы. Первые остаются в тренде уже который сезон, заметила основатель бренда Measure и концепт-стора Others Зайнаб Сайдулаева.

Чем удобна балаклава? Такой "шлем" полностью закрывает лицо и шею, защищая от ветра и холода, что особенно актуально в северных регионах страны. К тому же кожа меньше подвергается обветриванию. "Каждый дизайнер старается адаптировать это изделие под стиль своего бренда, поэтому у покупателя большой выбор", — объяснила Сайдулаева в беседе с "Газетой.ru".

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Самые актуальные — балаклавы из шерсти. Этот головной убор, выполненный из другого материала, смотрится более спортивно, а вот шерстяная отлично дополнит буквально любой образ. Не менее актуальны и вязаные панамы — такие можно надеть и с элегантным пальто, и с паркой, и с пуховиком. Кстати, тоненькую балаклаву можно пододеть под панаму, если ударили сильные морозы, — и вам теплее, и лук смотрится интереснее.

Незаменимая вещь в гардеробе тех, кто в тренде, — пуховой платок. Не просто стильный аксессуар, но и отсылка к национальным мотивам.