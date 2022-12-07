Эти имена носят неблагодарные дочери, которые, повзрослев, навсегда забудут о родителях

Мелкие конфликты и стычки в семьях происходят постоянно, и ничего странного в этом нет. Но важно не допускать, чтобы ссоры настраивали членов семьи друг против друга. И особенно детей против взрослых. Что такого должно произойти, чтобы дочери разочаровались в родителях? Причин несколько. И именно из-за них велик шанс, что женщины со следующими именами, повзрослев, напрочь забудут о маме и папе. Как зовут самых неблагодарных дочерей?

Земфира

Творческая Земфира очень ранима, поэтому критику от родителей может воспринимать как собственное оскорбление. Фото © Freepik

Это красивое имя наделяет его обладательницу тягой к творчеству. С юных лет у девочки просыпаются таланты к музыке, живописи, писательству и любым другим видам искусства. А мы знаем, что у таких личностей очень тонкая душевная организация. Если родители обидят Земфиру, не поняв её увлечений, дочь отдалится. Первое время носительница данного имени ещё будет предпринимать попытки переубедить взрослых и расположить к себе, но если те останутся глухими, то ребёнок замкнётся. Земфира может бунтовать и сбегать из дома, устраивать громкие сцены и не подчиняться семейным правилам. А при первой же возможности уйдёт во взрослую жизнь, оборвав все связи с матерью и отцом.

Раиса

Раиса никогда не позволит себе играть по чужим правилам, даже родительским. Фото © Freepik

Это имя можно перевести как "начальница" или же "предводительница". Согласитесь, уже по этим определениям можно понять, что Раиса никогда не станет играть по чужим правилам. Своевольная, упрямая и смелая, она ещё в детстве покажет родителям всю прелесть сильного характера. Независимость от общественного мнения и авторитетов наделит девочку свободой поступать именно так, как считает нужным она. Поэтому Раиса часто будет зачинщицей споров в семье. С каждым днём критика папы и мамы будет для неё всё более невыносима, ведь идею быть как все Рая никогда не принимала. Именно это и станет причиной обиды на взрослых, которые пытаются Раису переделать под какие-то свои стандарты.

Ярослава

Ярослава быстро теряет интерес, поняв суть вещей или принцип работы, не вдаваясь в подробности. Фото © Freepik

Обладательница этого имени обожает пробовать всё новое. Однако Ярослава быстро теряет интерес, поняв суть вещей или принцип работы, при этом не вдаётся в подробности. Поэтому в детстве девочка часто слышала от родителей о том, что ничего добиться не сможет, ведь бросает всё на половине пути. Но эти слова только подстёгивали дочь к действиям. Целеустремлённая Ярослава не остановится ни перед чем, чтобы добиться желаемого. Даже если на пути окажутся собственные родственники. Взвешивая решение, она вспомнит все обиды и несправедливую критику взрослых в свою сторону. Как раз злопамятность и поможет женщине по имени Ярослава идти к мечте. Она захочет доказать, что родители всегда ошибались в ней и не понимали смысла её поступков.

Жанна

Именно любовные приключения Жанны могут оказаться причиной её конфликта с родителями. Фото © Freepik