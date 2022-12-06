Судьбоносные перемены на горизонте: Что в "холодное полнолуние" 8 декабря делать каждому знаку зодиака

Для понимания работы Луны нужно рассмотреть приближающееся полнолуние с позиции двух астрологий, заявила в беседе с Лайфом астролог Юлия Балабанова. Если смотреть через призму джйотиш (ведическая астрология), которая является основой в том числе и для западной астрологии, полнолуние в декабре 2022-го пройдёт не в знаке Близнецы, как пишут во многих источниках, а в Тельце.

В западной астрологии "холодное полнолуние" будет проходить по знаку Близнецы. Это не противоречие: две астрологии авторитетны, разница в системе расчётов не исключает истинность каждой. Также полнолуние будет более ярко выражаться для тех, у кого Солнце или Луна, или восходящий знак стоят в Тельце или Близнецах. Если вы смотрите на себя через призму джйотиш, то Телец, если [через призму] западной [астрологии] — ищем Близнеца Юлия Балабанова Астролог

Причём, как подчеркнула Балабанова, из-за разности систем расчёта в полнолуние действительно могут быть активны оба знака. Значит, стоит держать баланс на основе двух астрологий и прокачивать возможности с удвоенной силой. Чем заняться в полную Луну 8 декабря каждому представителю зодиакального круга? Вот подсказки астролога, вам осталось только найти привычный знак по Солнцу западной астрологии.

Что делать Овну в полнолуние 8 декабря 2022 года?

Овнам в полнолуние важно понять, какие дела, запланированные на 2022 год, так и не были претворены в жизнь. Фото © Shutterstock

Людям, рождённым под знаком зодиака Овен, в "холодное полнолуние" 8 декабря важно взять вектор в сторону: остановить свои импульсы и выписать на бумагу все дела, накопившиеся в этом году, которые важно закончить, а ещё отказаться от идей, забирающих энергию. Астролог Балабанова советует этим представителям огненной стихии не торопиться начинать новое до середины января 2023-го.

И важно следить за тем, что вы говорите, так как можете наломать дров столько, что потом баню можно построить и затопить свою жизнь. Тормозите, транзитный Нептун в вашей карте идёт по знаку Рыбы, а это говорит о том, что интуиция для вас сейчас — сильная сторона. "Стоп, дыхание, слушаю себя" — ваш девиз Юлия Балабанова Астролог

Что делать в "холодное полнолуние" 8 декабря знаку зодиака Телец?

Тельцам в период полной Луны самое время изучить пробоины в бюджете и выработать новую финансовую стратегию на 2023-й. Фото © Shutterstock

Носителям знака зодиака Телец астролог рекомендовала в полную Луну 8 декабря найти крутое приложение по финансам и раскидать весь 2022-й по пунктам расходов, затем обозначить пробоины в бюджете и выработать новую стратегию на 2023 год.

Луна в Близнецах даёт возможность, например, прослушать быстрое обучение по этому вопросу Юлия Балабанова Астролог

Полнолуние 8 декабря 2022 года: что делать знаку зодиака Близнецы?

Близнецам нужно определиться с целями на год Чёрного Водяного Кролика и проанализировать, состоятелен ли их подход к решению задач. Фото © Shutterstock

Для Близнецов важную роль сейчас играет транзит ретро-Марса, поэтому представителям воздушной стихии нужно следить за тем, чтобы не было интриг, резких эмоций и гнева. — Останавливаемся, задаём себе вопрос: "Какие мои цели, что я хочу в 2023 году, какой у меня план?" Положите основу в это полнолуние. Также проанализируйте свой подход к решению задач, многое уже несостоятельно, пора искать новое, — заметила Балабанова.

Что делать знаку зодиака Рак в полнолуние 8 декабря?

Ракам 8 декабря астролог рекомендует сходить на сессию к психологу: важно до конца года выгрузить все тревоги, обсудить страхи, усталость. Фото © Shutterstock

Раков в полнолуние 8 декабря 2022-го может напугать собственное эмоциональное состояние. Время полной Луны идеально подходит для встречи этих представителей стихии Воды с психологом: можно обсудить свою усталость, выгрузить все тревоги. — Если эмоции не дают покоя и хочется высказать своё мнение, лучше написать письмо и сжечь, чтобы не усугубить отношения с людьми.

Полнолуние 8 декабря 2022 года: чем заняться знаку зодиака Лев?

Для людей, рождённых под знаком зодиака Лев, полнолуние станет прекрасным временем, когда не то что можно, а нужно заняться общением и самопрезентацией. Фото © Shutterstock

Львам в полнолуние нужно заняться общением и самопрезентацией. Астролог предложила этим огненным людям 8 декабря открыть соцсети, записные книжки, отыскать всех, с кем хотели встретиться и начать какие-то проекты, созвониться, договориться, уверенно представить себя в лучшем свете.

Расширяйте горизонт прежде в голове, если надо, соберите тех, кому доверяете, и устройте мозговой штурм. Друзья вам покажут миллион выходов и дадут креативные идеи Юлия Балабанова Астролог

Что делать Деве в полнолуние 8 декабря?

Девам в последнее полнолуние уходящего 2022 года можно нарисовать колесо баланса, чтобы понять, какие сферы жизни проседают. Фото © Shutterstock

Для Дев девизом последнего полнолуния 2022-го станет колесо баланса. Нужно нарисовать его максимально честно, уделив внимание личной жизни, тому, какая она, чего хотите от партнёра.

Никакая? Значит, садимся и описываем себе идеальные отношения, идеального человека, чтобы понять, чего вы точно хотите, а что не для вас. Анализируем карьеру: где пора сменить вектор и что мешает в достижении цели, что для вас успех? Юлия Балабанова Астролог

Чем заняться в "холодное полнолуние" 8 декабря знаку зодиака Весы?

Весам 8 декабря следует перестать руководствоваться логикой и начать слушать интуицию. Других вариантов в полнолуние нет, ведь представители стихии Воздуха сами видят, что все взвешенные решения приносят одни проблемы. Фото © Shutterstock

Весам в полнолуние 8 декабря нужно поругаться с логикой и слушать интуицию. Других вариантов нет, все решения от мозга будут приносить проблемы. Пришло время посмотреть на свою жизнь без планов на завтра и мечтаний о будущем, ведь эти представители воздушной стихии перестали видеть, что у них есть, и ценить это.

Что делать Скорпиону в последнее полнолуние 2022 года?

В полнолуние Скорпионы должны уделить время финансам, чтобы понять, чего не хватает для увеличения денежных потоков, можно нанять консультанта. Фото © Shutterstock

Скорпионам в период полной Луны стоит направить внимание на финансы. Можно найти консультанта: пусть посмотрит со стороны, как вы управляете деньгами и чего не хватает, чтобы увеличить потоки. Астролог предложила этим представителям тригона Воды до конца декабря выключить внутреннего манипулятора, а ещё следить за сказанным и тем, как чувствуют себя рядом с ними окружающие. Также не мешает обратить внимание на здоровье: если что-то беспокоит, значит, пора записаться на приём к врачу.

Полнолуние 8 декабря 2022 года: что делать знаку зодиака Стрелец?

Стрельцам астролог рекомендовала в полнолуние прописать план масштабирования тех сфер жизни, которые хромают. Фото © Shutterstock

Стрельцам в полнолуние 8 декабря нужно разобраться, что влияет на их внутренний баланс и несёт энергию? Можно нарисовать график, на котором все сферы жизни должны выстроиться в ровную линию. Если такого нет, стоит прописать план масштабирования сферы, которая хромает. — Не забываем, что, если мы идём в карьеру и успех, мы смотрим на личную жизнь и даём ей место. Найдите свои слабые стороны в личном плане и начните работать с этим.

Чем Козерогу заняться в "холодное полнолуние" 8 декабря?

Козероги в полнолуние 8 декабря могут смело мастерить коллаж желаний. С их характером есть все шансы превратить его в план действий на следующий год. Фото © Shutterstock

Козероги, тревога в работе, незавершённых делах — это не желание вас уничтожить, это красный сигнал, который говорит о том, что пора уже доделать всё и освободить энергию для новых дел, без чувства вины. Полнолуние не время смотреть на себя через призму неидеальности. Начните уже верить в волшебство и попробуйте сделать коллаж желаний. С вашим характером есть все шансы превратить его в план действий на 2023 год.

Что делать человеку знака зодиака Водолей в декабрьское полнолуние?

В день полной Луны 8 декабря Водолеи могут собраться с единомышленниками, чтобы обсудить планы и достижения, а также вектор развития на год Кота. Фото © Shutterstock

Для Водолеев полнолуние 8 декабря — отличная возможность собрать единомышленников вокруг себя, даже если это вечер с друзьями. Можно поделиться планами, достижениями и, конечно, придумать новый вектор для 2023 года. — Особенно позвоните тем, про кого забыли или кому не успевали уделить время. Что вас беспокоит сейчас? Если сходить к коучу и поделиться, решение будет найдено быстро.

Знак зодиака Рыбы: что делать в полнолуние в декабре 2022 года?

Рождённые под знаком зодиака Рыбы люди в полнолуние заметят, как опять стали мечтать и грезить о чём-то. Это всё транзитный Нептун, который начал приходить в чувства. Фото © Shutterstock