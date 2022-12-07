Психолог назвала 7 фраз, которые нельзя говорить дочерям, если не хотите вырастить страдалиц

Все девочки слышат с детства фразы, мол, "Ты будущая жена" или "Ты точно должна уметь это делать, хозяйкой же станешь". Но правильно ли навязывать дочерям с юных лет роль хранительниц очага и заставлять терпеть боль ради красоты? Врач-психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РНИМУ Мария Скрябина заявила, что популярные "воспитательные" фразы наносят только вред. О каких установках, что родители навязывают дочерям, идёт речь?

"Девочки так себя не ведут"

Часто можно услышать, как девочек отчитывают за какие-то якобы несвойственные им действия. "Не играй в машинки", "Не бегай по лужам", "Не задирай других детей" и всё в таком духе. Почему-то большинство родителей верят, что сыновей и дочерей стоит воспитывать как-то по-разному. Но это лишь стереотип. Яркость проявлений ребёнка зависит не от пола, а от темперамента. Есть спокойные мальчишки и неугомонные девчонки. Не стоит пытаться переделать чадо под общепринятые стандарты поведения — этим вы ему лишь навредите.

"Терпи, зато красивая будешь"

Пока ещё в нашем обществе, как и в других, царит культ женской красоты. И мы сейчас говорим не просто про ухоженность, а про распространённое "красота требует жертв". Пытаясь соответствовать канонам, некоторые родители насильно наряжают дочерей и заставляют поддерживать "красивый" внешний вид, даже если резинки и заколки сильно стягивают волосы, а платья неудобны для детских игр. Такой подход вредит, потому что учит не доверять собственным ощущениям и извращённо воспринимать красоту, объяснила психолог Мария Скрябина.

"Следи за тем, что ешь, — девочки должны быть стройными"

Критика родителей по поводу питания дочери приведёт к расстройству пищевого поведения и появлению комплексов. Фото © Shutterstock

В мире вокруг ребёнка и так достаточно примеров искажённого представления о женской красоте: глянцевые журналы, отфотошопленные модели в соцсетях, расфуфыренные актрисы в кино. Девочкам с ранних лет транслируют, что внимание и любовь получают только худые и красивые. И таким стандартам очень непросто соответствовать. Если ещё и родители станут подливать масла в огонь, критикуя дочь за любовь к сладкому или откровенно говоря о её лишнем весе, это приведёт не только к расстройству пищевого поведения, но и к появлению комплексов и непринятию себя.

"Тебя замуж такую никто не возьмёт"

Почему-то некоторые матери, да и бабушки, навязывают дочерям/внучкам мысль о том, что выйти замуж — самое главное достижение в жизни девушки. Но ребёнок не совсем понимает, почему на замужестве так заостряют внимание. Оправдываясь будущим счастьем дочки, родительница просто пытается сделать её удобной, подогнать под "стандарты поведения" и научить притворяться кем-то, кто не имеет никакого отношения к ней настоящей. Что может привести к проблемам во взрослой жизни, когда девочка повзрослеет. В один день женщина, которую растили с установкой на семейные ценности, просто перестанет понимать, кто она, чего хочет по жизни и зачем вышла замуж за нелюбимого мужчину.

"Ты должна уметь это делать — ты будущая хозяйка"

Ох уж эти гендерные стереотипы. Уметь быть аккуратным, следить за собой и домом важно как девочкам, так и мальчикам. Но большинство всё ещё придерживается мнения, что уборка — сугубо женское занятие. Вот и навязывают подобные мысли маленьким дочерям. Как подчеркнула психолог Скрябина, гендерные стереотипы вредят обоим полам сразу. Девочек, предпочитающих заниматься чем-то иным, кроме стирки и готовки, клеймят "плохими хозяйками" и стыдят за "не такое" отношение к домашним обязанностям. А мальчиков, кому в удовольствие вынести мусор, пропылесосить или вымыть санузел, обвиняют в недостаточной мужественности.

"Если мальчик задирает — ты ему нравишься"

Привыкание к агрессивным ухаживаниям может в будущем негативно сказаться на умении женщины строить отношения. Фото © Shutterstock

Ситуация достаточно неоднозначная. С одной стороны, некоторые мальчики, задирая, пытаются привлечь внимание понравившихся девочек. С другой — привыкание к столь агрессивным ухаживаниям может негативно сказаться на умении маленькой женщины строить союз с противоположным полом. Ведь её станут привлекать захватчики, соответственно, попадание в токсичные любовные отношения неизбежно. Важно не сыпать фразами типа "Бьёт — значит, любит", а разговаривать с детьми, объяснять, что чувства можно и нужно доносить словами.

"Побереги здоровье, тебе рожать потом"