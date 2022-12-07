Чем опасно "холодное полнолуние" и как нейтрализовать негатив 8 декабря
Как полнолуние может навредить людям и что нужно делать перед появлением полной Луны, чтобы избавить себя от бед и проблем с ментальным здоровьем, раскрыла ведьма Алёна Полынь.
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Последнее полнолуние 2022 года случится 8 декабря в 07:10 мск. По западной астрологии декабрьское полнолуние "холодной Луны" пройдёт под покровительством Близнецов. В этот момент единственный естественный спутник Земли превратится в глаз тьмы, наблюдающий за человечеством. Ведьма Алёна Полынь объяснила, в чём опасность "холодного полнолуния" и что категорически запрещено делать 8 декабря.
Это не просто "холодная Луна", декабрьская Луна — это самая тёмная Луна года. А с января мы перейдём в период светлых полнолуний. Сейчас же благодаря "чёрному полнолунию" мы сами погружаемся в глубокую тьму
Чем опасно "холодное полнолуние" 8 декабря 2022 года?
В период полной Луны начинают проявляться самые тёмные стороны человеческой души. Скрывать тайны становится не то что сложно — нереально. Все секреты вдруг оказываются явными, а ещё активно показывают себя теневые грани личности. У тех, кто неравнодушен к алкоголю и другим зависимостям, обостряются желания, с ними связанные, и нужно найти силы, чтобы им противостоять. Также в полнолуние 8 декабря те, кто беспокоится из-за острых жизненных ситуаций, почувствуют их усугубление.
Как нейтрализовать негативное воздействие "чёрного полнолуния" 8 декабря?
Для защиты себя и дома от негатива в полнолуние 8 декабря ведьма Алёна Полынь рекомендует провести ритуал со свечами или благовониями. Ими можно окурить жилище, создав защитный барьер от опасной стихии. Следите за тем, чтобы 8-го числа в окна не попадали блики Луны.
"Чёрное полнолуние" влияет на психику человека. И если вы не практикующий маг, на вас Луна окажет самое негативное воздействие, обострив нервные и психологические недуги
Что делать перед полнолунием 8 декабря 2022 года?
Чтобы в полнолуние 8 декабря не иметь проблем с ментальным здоровьем, сегодня, 7-го числа, нужно налегать на молочные продукты, но не кисломолочные. Когда настанут сумерки, а на небе появятся очертания лунного диска, следует зашторить окна и не смотреть на улицу — так избавите себя от бед, пишет "Вечерняя Москва".