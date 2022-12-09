Что принесёт неделя с 12 по 18 декабря каждому знаку зодиака: рунический прогноз

Прогноз на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года от рунолога Игоря Вечерского раскроет, кому из знаков зодиака повезёт разобраться с давно накопившимися делами, кто должен сконцентрироваться на личной жизни и кому будет сопутствовать успех в решении рабочих вопросов.

Рунический гороскоп для Овна на 12–18 декабря 2022-го

Рождённые под знаком зодиака Овен люди на неделе с 12 по 18 декабря смогут разобраться с задачами, решение которых давно откладывали на потом. Фото © Freepik

Знак зодиака Овен: Райдо, Хагалаз и перевёрнутый Турисаз говорят о том, что если вы сейчас начнёте решать свои проблемы, то сможете с ними разобраться. Неделя с 12 по 18 декабря — период, который поможет вам в решении самого разного рода задач, особенно тех, к которым вы давно не могли подступиться. И тех, что каждый раз откладывали на завтра. Сейчас самое время всё взять в свои руки и начать реализовывать задуманное.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 12–18 декабря 2022-го

Тельцам на неделе с 12 по 18 декабря нужно обратить внимание на личную жизнь и бытовые вопросы. Фото © Freepik

Знак зодиака Телец: перевёрнутый Отал, перевёрнутый Ансуз и Йера говорят о том, что не следует сейчас всё внимание акцентировать на профессиональной деятельности. В период с 12 по 18 декабря подумайте о личной жизни, бытовых нуждах и о запросах окружающих вас людей. Эта неделя даст вам понять, что в жизни существуют разные сферы, которые требуют внимания.

Рунический гороскоп для Близнецов на 12–18 декабря 2022-го

Амбициозным Близнецам в период с 12 по 18 декабря не стоит пытаться стучаться в закрытые двери. Фото © Freepik

Знак зодиака Близнецы: Тейваз, перевёрнутые Уруз и Иса свидетельствуют о ваших больших амбициях, которые вполне могут быть оправданы. Однако для их реализации ещё не пришло время. Не пытайтесь стучаться в закрытую дверь — копите энергию, возможности и то, что от вас потребуется для дальнейшего претворения идей в жизнь. Период с 12 по 18 декабря поможет вам в этом.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 12–18 декабря 2022-го

Ракам нужно учиться адаптироваться и принимать необычные для себя решения. Фото © Freepik

Знак зодиака Рак: перевёрнутый Лагуз, Наутиз и Уруз говорят о различного рода необычных стечениях обстоятельств, неожиданностях, о том, что вам придётся адаптироваться и принимать непредсказуемые решения. Также неделя с 12 по 18 декабря укажет вам на необходимость осознать слабые и сильные стороны и совершить что-то, что непохоже на вас, на ваш обычный принцип действий.

Рунический гороскоп для Льва на 12–18 декабря 2022-го

Надежды, которые рождённые под знаком зодиака Лев люди возлагают на партнёров, могут не оправдать себя. Фото © Freepik

Знак зодиака Лев: перевёрнутая Перто, Гебо и Соуло говорят о том, что все те надежды, которые вы возлагаете на партнёров, могут не оправдать себя, по крайней мере, в полной степени. Поэтому необходимо сконцентрировать собственную энергию и благодаря ей двигаться дальше, надеяться только на себя.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 12–18 декабря 2022-го

Носителям знака зодиака Дева, которые находятся в полосе сложностей, нужно понять суть течения процессов и видоизменить её, причём коренным образом. Фото © Freepik

Знак зодиака Дева: Иса, перевёрнутые Тейваз и Дагаз говорят о длительном периоде, когда в прошлом вы не достигали результата, который заслуживали. И чтобы пресечь эту полосу сложностей, необходимо понять суть течения процессов и коренным образом изменить её. Время с 12 по 18 декабря подойдёт для того, чтобы проявить слабость, а на самом деле встать на путь реализации своих задач.

Рунический гороскоп для Весов на 12–18 декабря 2022-го

Весам в период с 12 по 18 декабря следует решить задачи, стоявшие перед ними в прошлом. Сейчас представители стихии Воздуха могут разобраться с проблемами наилучшим образом и в полном объёме. Фото © Freepik

Знак зодиака Весы: Наутиз, перевёрнутый Турисаз и Иса подсказывают, что сейчас не лучшее время для совершения каких-то действий, направленных на улучшение существующего порядка вещей. Необходимо решить задачи, которые стояли перед вами в прошлом. И с ними сейчас можно разобраться наилучшим образом и в полном объёме.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 12–18 декабря 2022-го

Для Скорпионов неделя 12–18 декабря станет периодом получения новых знаний. Фото © Freepik

Знак зодиака Скорпион: Вунье, перевёрнутый Отал и Кено дают вам отличную возможность всё взять в свои руки и направить в нужное русло. Время с 12 по 18 декабря поможет вам с получением новых знаний. В них вы найдёте то, с чем можете с полным комфортом взаимодействовать в своей жизни.

Рунический гороскоп для Стрельца на 12–18 декабря 2022-го

Стрельцы в декабре 2022 года должны научиться не ставить материальное благосостояние на первое место. Фото © Freepik

Знак зодиака Стрелец: перевёрнутая Феху, Ингуз и перевёрнутая Кено говорят о том, что не стоит все усилия концентрировать на материальной сфере. Период с 12 по 18 декабря хочет от вас того, чтобы вы не ставили материальное благосостояние на первое место. Он, скорее, требует, чтобы определённого рода неуправляемые процессы, которые сами пришли в вашу жизнь, смогли изменить её. В ближайшую неделю есть все шансы понять и принять те изменения, которые происходят в вашей жизни.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 12–18 декабря 2022-го

Козероги временной период с 12 по 18 декабря должны посвятить делам семьи и дома. Фото © Freepik

Знак зодиака Козерог: Отал, Наутиз и Уруз дают вам большие силы и энергии. Особенно если это связано с какими-то основополагающими целями и задачами вашей жизни. Период 12–18 декабря хорошо подойдёт для того, чтобы заняться домом, семьёй и сконцентрировать внимание на том, чтобы улучшать и укреплять данные сферы жизни.

Рунический гороскоп для Водолея на 12–18 декабря 2022-го

Люди знака зодиака Водолей на неделе с 12 по 18 декабря могут смело планировать изменения в жизни и поездки. Фото © Freepik

Знак зодиака Водолей: Эваз, перевёрнутый Уруз и Дагаз советуют вам обратить внимание на долгосрочные перспективы и спланировать их. Вам необходимо учитывать определённую слабость в планах и компенсировать её путем договорённостей и построения партнёрских связей с людьми. Неделя с 12 по 18 декабря хорошо подойдёт для планирования какого-либо рода изменений и поездок.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 12–18 декабря 2022-го

Рыбы в период с 12 по 18 декабря ощутят уверенность, что рядом с ними именно те партнёры, которые и должны быть. Фото © Freepik