Пять имён женщин, которые никогда и никому не подчинятся

В каждом человеке есть как хорошие черты, так и те, без которых можно было бы вполне обойтись... Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, верно? Вот и с именами для девочек всё то же самое. Если хотите воспитать дочь упрямой, требовательной и властолюбивой, присмотритесь к следующим вариантам.

Тамара

С возрастом Тамара изменится в характере, к несчастью, в худшую сторону. Фото © Freepik

Если в юности Тому ещё можно назвать милой и доброй, то во взрослом возрасте про девушку с этим именем такого не скажешь — она изменится в характере в худшую сторону. Считающая себя самой умной, женщина решит учить жизни других, потому без нужды примется раздавать советы да нравоучения. Сама по себе Тамара очень строгая и требовательная, а таких партнёрш мужчины выбирают редко. Из-за любви руководить всеми вокруг и не обращать внимания на потребности близких Тамара рискует остаться одинокой. Ведь женщин с подобным нравом попросту боятся.

Александра

Женщина с именем Саша находится под влиянием воинствующего и упрямого Марса. Фото © Freepik

Ни для кого не секрет, что у обладательницы имени, которое переводится как "храбрая защитница", сильная воля. Александра всегда знает, чего хочет, и каждый раз находит самые оптимальные решения даже в сложных ситуациях, не боится постоять за себя. Она упряма, настойчива и целеустремлённа. Женщина, названная именем Саша, находится под влиянием воинствующего Марса. А планета эта тоже не из самых сговорчивых. Потому в такой личности просыпаются задатки лидера и командира, не терпящего неподчинения своей воле. Из-за этого Александра часто может сама провоцировать ссоры и конфликты.

Инна

Носительница имени Инна с детства проявляет твёрдость характера. Фото © Freepik

Носительница имени Инна с самого детства показывает характер, главенствующей чертой которого оказывается именно упрямство. С возрастом нрав девушки, а потом и женщины, становится только суровее. И хотя даму с этим именем можно назвать личностью надёжной, Инна достаточно принципиальна. Она не любит идти на компромиссы и никогда никому не подчинится. Не терпит беспорядка и опозданий, пунктуальная и педантичная. Поладить с дамой, которую назвали Инной, можно, хотя в начале знакомства она не слишком доверяет собеседнику.

Виктория

Властная и самоуверенная Виктория иногда может самостоятельно вершить правосудие. Фото © Freepik

Имя, которое переводится как "победа". Честная и справедливая, Вика всегда гордится собой. Именно вера в себя и силы помогает женщине добиваться всего, чего пожелает её душенька. Властная и самоуверенная Виктория иногда самостоятельно вершит правосудие, считая, что у неё достаточно умений и опыта для этого. Носительница имени не умеет искать компромиссы или смиряться с ситуацией. Она не упокоится, пока не сделает всё так, чтобы остаться довольной результатом.

Анна

Анна навсегда останется капризной и упрямой. Фото © Freepik