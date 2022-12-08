Зачем Довлатова обвинила Ольгу Орлову в "подставной" беременности и что об этом думает Бородина

Певице и телеведущей Ольге Орловой сплетники не дают насладиться ожиданием второго ребёнка. 45-летняя звезда рассекретила интересное положение в сентябре — опубликовала запись с пляжа, на которой отчётливо виден округлившийся живот. Тогда казалось, что за будущую дважды мамочку все только радуются, но хейтеры не упустили возможности посплетничать и выдвинули версию, что Орлова не беременна вовсе. В Сети стали распространять слухи, что малыша Ольге и её супругу родит суррогатная мать, а сама артистка носит накладной живот.

Поначалу Орлова никак не комментировала эти домыслы, потом высмеивала подозрения в свой адрес, но и самое железное терпение когда-то заканчивается. В какой-то момент у певицы, что называется, "бомбануло". "Девчонки, даже если он (живот. — Прим. Лайфа) у меня резиновый, ну это моё дело, честно. Я не обязана всем свои трусы наизнанку выворачивать", — так Орлова попыталась расставить границы.

А когда одна из подписчиц напомнила, что артистка выставляла беременные фото в купальнике — мол, какие ещё нужны доказательства, сама Ольга добавила: "Кому-то никогда не будет видно то, что он не хочет видеть. Они даже в трусах найдут что-то накладное. Это их проблемы".

Казалось бы, страсти могли бы и поутихнуть, сколько можно мусолить одно и то же, да и какая разница, кто вынашивает ребёнка, если главный итог — здоровый малыш и счастливые родители? Но не тут-то было. В обсуждение влезла радиоведущая Алла Довлатова, обвинив Орлову в имитации беременности.

Людям не нравится, когда их дурачат. <...> Врать нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю, нужно честно об этом говорить. Обо всём нужно говорить честно! Иначе не будет доверия у аудитории. И это справедливо! Алла Довлатова Радиоведущая

И пока Орлова думала, что отвечать коллеге по звёздному цеху, за неё вступилась подруга — Ксения Бородина. Телеведущая застыдила Довлатову, которая "сама родила в 43 года", за нападки на певицу.

Вы во всём видите враньё, потому что сами много врёте! Поработайте с этим! Довлатова, вам должно быть стыдно! И всем тем тёткам, которые продолжают трогать Олю! Нашли кого трогать! Ксения Бородина Телеведущая

Довлатова, узнав о выпаде Бородиной в свой адрес, решила объясниться. Свой комментарий Алла назвала безобидным, заметив, что к ней в итоге "приползла сотня нечисти с проклятьями". Орлова в ответ предложила радиоведущей "согнать отёки".

Они посчитали, что я прекрасную Олечку Орлову обидела и усомнилась в её порядочности. Если она поделилась с аудиторией своим счастьем, у меня это не вызывает никаких сомнений Алла Довлатова Радиоведущая