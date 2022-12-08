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8 декабря, 08:22
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Фанатов напугало видео с Басковым, который после операции еле ходит, скрывая лицо под маской

Организаторам шоу, в съёмках которого участвовал "золотой голос России", пришлось погасить свет после его выступления. Каждый шаг даётся Баскову с большим трудом, и зрителям этого лучше не видеть.

Здоровье народного артиста России Николая Баскова беспокоит поклонников его таланта и творчества. Набравший вес натуральный блондин еле стоит на ногах и с трудом передвигается без посторонней поддержки. В этом убедились зрители на съёмках новогодней дискотеки телеканала Муз-ТВ. На сцену Баскова вывели под руки, и во время выступления он почти не двигался. А когда пришло время уходить за кулисы, в зале внезапно выключили свет — в кромешной тьме невозможно было увидеть эмоции на лице певца.

Как пишет Super, Басков, который обычно крайне общителен и активен, не вышел к журналистам. Мероприятие артист покидал, скрыв лицо под капюшоном и маской, был весь в чёрном и сильно хромал. В чём же причина столь плачевного физического состояния звезды?

Николай Басков едва может передвигаться самостоятельно и скрывает лицо под капюшоном с маской. Видео © Telegram / Super.ru

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По данным "7дней.ru", совсем недавно Баскову провели тяжёлую операцию на ногах, на венах. Он не успел пройти полную реабилитацию до начала новогодних съёмок, именно поэтому теперь хромает.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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