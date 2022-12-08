Фанатов напугало видео с Басковым, который после операции еле ходит, скрывая лицо под маской

Здоровье народного артиста России Николая Баскова беспокоит поклонников его таланта и творчества. Набравший вес натуральный блондин еле стоит на ногах и с трудом передвигается без посторонней поддержки. В этом убедились зрители на съёмках новогодней дискотеки телеканала Муз-ТВ. На сцену Баскова вывели под руки, и во время выступления он почти не двигался. А когда пришло время уходить за кулисы, в зале внезапно выключили свет — в кромешной тьме невозможно было увидеть эмоции на лице певца.