10 милых фото питомцев, которые как ужи на сковородке ждут, когда им почешут животик
Любой хозяин домашнего животного знает, что не все питомцы будут подставлять животик, чтобы его почесали, — такое доверие ещё нужно заслужить. У красавчиков из подборки ниже таких проблем нет.
"Кто хочет почесать животик коту? Бесплатно!" — IntelligentLunch669.
Фото © Reddit / IntelligentLunch669
"Мой приятель Расти просто обожает, когда ему чешут животик", — front_yard_duck_dad.
Фото © Reddit / front_yard_duck_dad
"Я просто хотел показать пользователям Reddit самое ценное, что есть в моём мире. Моя кошечка Саншайн изворачивается так каждый раз, когда хочет, чтобы её почесали 😽☀️", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Знакомьтесь с Санни. Ей 15 лет, и вот как она выпрашивает почесушки", — nsepshun.
Фото © Reddit / nsepshun
"Мой 3-месячный щенок Дузи обожает, когда ему чешут животик, просит ещё немножко", — Face_1410.
Фото © Reddit / Face_1410
"Почесушки?" — adiixd.
Фото © Reddit / adiixd
"Почеши животик, пожалуйста", — shalaschaska.
Фото © Reddit / shalaschaska
"Наша двухмесячная киса наконец доверилась настолько, чтобы подставить животик для того, чтобы я его почесала!" — patriktresa.
Фото © Reddit / patriktresa
"На фото — моя собачка, которая наслаждается тем, как я чешу ей животик, и передаёт всем приветы", — laucu.
Фото © Reddit / laucu
"Каждый раз, когда моя кошка подставляет животик, видно, что она "носит" бикини", — krtc44.
Фото © Reddit / krtc44
Reddit / laucu, patriktresa