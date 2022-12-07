10 милых фото питомцев, которые как ужи на сковородке ждут, когда им почешут животик

"Кто хочет почесать животик коту? Бесплатно!" — IntelligentLunch669.

Фото © Reddit / IntelligentLunch669

"Мой приятель Расти просто обожает, когда ему чешут животик", — front_yard_duck_dad.

Фото © Reddit / front_yard_duck_dad

"Я просто хотел показать пользователям Reddit самое ценное, что есть в моём мире. Моя кошечка Саншайн изворачивается так каждый раз, когда хочет, чтобы её почесали 😽☀️", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Знакомьтесь с Санни. Ей 15 лет, и вот как она выпрашивает почесушки", — nsepshun.

Фото © Reddit / nsepshun

"Мой 3-месячный щенок Дузи обожает, когда ему чешут животик, просит ещё немножко", — Face_1410.

Фото © Reddit / Face_1410

Фото © Reddit / adiixd

Фото © Reddit / shalaschaska

"Наша двухмесячная киса наконец доверилась настолько, чтобы подставить животик для того, чтобы я его почесала!" — patriktresa.

Фото © Reddit / patriktresa

"На фото — моя собачка, которая наслаждается тем, как я чешу ей животик, и передаёт всем приветы", — laucu.

Фото © Reddit / laucu

"Каждый раз, когда моя кошка подставляет животик, видно, что она "носит" бикини", — krtc44.