10 фото новогодних костюмов, в которых ваш ребёнок точно будет звездой любого утренника

Фото © Pikabu / Taciti

"Блин, ну где же детонатор⁠⁠", — markooz1754.

Фото © Pikabu / markooz1754

"Ох, не в том костюме я ходил на утренники, ох, не в том", — samo1lov.

Фото © Pikabu / samo1lov

"Принцесса на утреннике. Платье сделано из бумаги при помощи степлера!⁠⁠" — tanya55599.

Фото © Pikabu / tanya55599

"Прям как настоящий⁠⁠! Думаю, тянет на номинацию "Лучший костюм года", — zRam1x.

Фото © Pikabu / zRam1x

Фото © Pikabu / Bair301

"Крестовый поход на местный утренник!" — samo1lov.

Фото © Pikabu / samo1lov

"Тяжёлое детство, или флешмоб в пакете и обоях⁠⁠", — judgment.

Фото © Pikabu / judgment

"Два раза останавливал хоровод за превышение⁠⁠", — YaramiRight.

Фото © Pikabu / YaramiRight

"А ты купил своему ребёнку костюм на утренник?⁠⁠" — 5555555533.