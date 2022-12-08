10 фото новогодних костюмов, в которых ваш ребёнок точно будет звездой любого утренника
Новогодние утренники — конкурс мам, чей ребёнок придёт в лучшем костюме и... у кого мешки под глазами от недосыпа будут меньше. Экономим вам бесценное время на выбор — собрали 10 самых интересных.
"Типичный утренник", — Taciti.
Фото © Pikabu / Taciti
"Блин, ну где же детонатор", — markooz1754.
Фото © Pikabu / markooz1754
"Ох, не в том костюме я ходил на утренники, ох, не в том", — samo1lov.
"Принцесса на утреннике. Платье сделано из бумаги при помощи степлера!" — tanya55599.
Фото © Pikabu / tanya55599
"Прям как настоящий! Думаю, тянет на номинацию "Лучший костюм года", — zRam1x.
Фото © Pikabu / zRam1x
"Мама постаралась", — Bair301.
Фото © Pikabu / Bair301
"Крестовый поход на местный утренник!" — samo1lov.
"Тяжёлое детство, или флешмоб в пакете и обоях", — judgment.
Фото © Pikabu / judgment
"Два раза останавливал хоровод за превышение", — YaramiRight.
Фото © Pikabu / YaramiRight
"А ты купил своему ребёнку костюм на утренник?" — 5555555533.
Фото © Pikabu / 5555555533
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Pikabu / YaramiRight, tanya55599