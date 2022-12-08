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8 декабря, 10:10

10 фото новогодних костюмов, в которых ваш ребёнок точно будет звездой любого утренника

Новогодние утренники — конкурс мам, чей ребёнок придёт в лучшем костюме и... у кого мешки под глазами от недосыпа будут меньше. Экономим вам бесценное время на выбор — собрали 10 самых интересных.

"Типичный утренник⁠⁠", — Taciti.

Фото © Pikabu / Taciti

Фото © Pikabu / Taciti

"Блин, ну где же детонатор⁠⁠", — markooz1754.

Фото © Pikabu / markooz1754

Фото © Pikabu / markooz1754

"Ох, не в том костюме я ходил на утренники, ох, не в том", — samo1lov.

Фото © Pikabu / samo1lov

Фото © Pikabu / samo1lov

"Принцесса на утреннике. Платье сделано из бумаги при помощи степлера!⁠⁠" tanya55599.

Фото © Pikabu / tanya55599

Фото © Pikabu / tanya55599

"Прям как настоящий⁠⁠! Думаю, тянет на номинацию "Лучший костюм года", — zRam1x.

Фото © Pikabu / zRam1x

Фото © Pikabu / zRam1x

"Мама постаралась", — Bair301.

Фото © Pikabu / Bair301

Фото © Pikabu / Bair301

"Крестовый поход на местный утренник!" samo1lov.

Фото © Pikabu / samo1lov

Фото © Pikabu / samo1lov

"Тяжёлое детство, или флешмоб в пакете и обоях⁠⁠", — judgment.

Фото © Pikabu / judgment

Фото © Pikabu / judgment

"Два раза останавливал хоровод за превышение⁠⁠", — YaramiRight.

Фото © Pikabu / YaramiRight

Фото © Pikabu / YaramiRight

"А ты купил своему ребёнку костюм на утренник?⁠⁠" 5555555533.

Фото © Pikabu / 5555555533

Фото © Pikabu / 5555555533

10 питомцев в таких очаровательных костюмчиках, что им можно простить празднование Хэллоуина

10 питомцев в таких очаровательных костюмчиках, что им можно простить празднование Хэллоуина

Обложка ©

Pikabu / YaramiRight, tanya55599

Сергей Трофимов

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