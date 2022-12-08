Лайф узнал, зачем Николаю Баскову сделали операцию, после которой натуральный блондин еле ходит

Народный артист России Николай Басков месяц назад удивил зрителей ТВ внешним видом, и фанаты не на шутку разволновались насчёт его здоровья. Масла в огонь подлило выступление певца на новогодней дискотеке телеканала Муз-ТВ: Басков практически не двигался на сцене, а за кулисы уходил при полном отсутствии света в зале. По Сети поползли слухи, мол, звезда перенёс тяжёлую операцию на ногах — на венах. Лайф узнал, как дела обстоят на самом деле, из первых уст — от представителя Николая Баскова Марины Наумовой.

"Очень малоприятное занятие — читать заголовки последние. Зачем приписывать человеку то, чего нет, не было и, слава богу, не будет. У Николая были травмированы связки на ноге, ему сделали операцию. Операцию сделали в Москве, прекрасные российские врачи, спасибо им большое и дай бог им здоровья. Сейчас всё нормально, просто какое-то время ему нежелательно лишний раз сгибать ногу", — заявила нам Наумова.

Представитель Николая Баскова Марина Наумова рассказала Лайфу, из-за чего артист перенёс операцию на ноге. Видео © LIFE, фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав