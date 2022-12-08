Лайф узнал, зачем Николаю Баскову сделали операцию, после которой натуральный блондин еле ходит
"Золотой голос России" напугал поклонников появлением на одном из новогодних шоу — с трудом передвигался, скрывая лицо за маской. Но поводов для паники нет, заверила нас представитель Баскова.
Народный артист России Николай Басков месяц назад удивил зрителей ТВ внешним видом, и фанаты не на шутку разволновались насчёт его здоровья. Масла в огонь подлило выступление певца на новогодней дискотеке телеканала Муз-ТВ: Басков практически не двигался на сцене, а за кулисы уходил при полном отсутствии света в зале. По Сети поползли слухи, мол, звезда перенёс тяжёлую операцию на ногах — на венах. Лайф узнал, как дела обстоят на самом деле, из первых уст — от представителя Николая Баскова Марины Наумовой.
"Очень малоприятное занятие — читать заголовки последние. Зачем приписывать человеку то, чего нет, не было и, слава богу, не будет. У Николая были травмированы связки на ноге, ему сделали операцию. Операцию сделали в Москве, прекрасные российские врачи, спасибо им большое и дай бог им здоровья. Сейчас всё нормально, просто какое-то время ему нежелательно лишний раз сгибать ногу", — заявила нам Наумова.
Представитель Николая Баскова Марина Наумова рассказала Лайфу, из-за чего артист перенёс операцию на ноге. Видео © LIFE, фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Представитель Баскова подчеркнула, что, "может быть, не очень быстро", но ходит артист сам. "У него не было никаких операций на венах, там нет никаких костылей, там нет никаких диагнозов", — добавила собеседница Лайфа.
Интересное
10 фото новогодних костюмов, в которых ваш ребёнок точно будет звездой любого утренника
сегодня в 10:10
Семейный буллинг: Психолог рассказала, как определить, что вы переборщили с воспитанием
сегодня в 09:26
Лайф узнал, какие ёлки поставили Киркоров, Бузова и Ивлеева и сколько заплатили за новогодний декор
сегодня в 08:15
ТАСС / Прокофьев Вячеслав