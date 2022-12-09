"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 14:30

10 человек пошли за продуктами и наткнулись на такое, что этот шопинг будут вспоминать до конца жизни

Обычно поход в продуктовый — занятие крайне неинтересное. Но героям подборки ниже повезло. Они зашли в магазин неподалёку и увидели такое, о чём не могли не рассказать всему миру.

"Пришла в магазин, а там ветчина, а внутри макароны с сыром", — kikioman169.

Фото © Reddit / kikioman169

Фото © Reddit / kikioman169

"В овощном отделе кто-то выложил из картошки слово LOVE ("любовь" в переводе с английского. — Прим. Лайфа)", — onlineamy.

Фото © Reddit / onlineamy

Фото © Reddit / onlineamy

"Цены на фисташки, видимо, уже просто запредельные. Теперь на них вешают бирки против кражи", — Ellmaco.

Фото © Reddit / Ellmaco

Фото © Reddit / Ellmaco

"В местном продуктовом можно запросто купить страусиные яйца", — loopdeloop15.

Фото © Reddit / loopdeloop15

Фото © Reddit / loopdeloop15

"Библиотека моего города на ремонте, поэтому они на время переехали в продуктовый магазин!" pooshins.

Фото © Reddit / pooshins

Фото © Reddit / pooshins

"Кожура от банана, нарисованная на полу в продуктовом", — droo46.

Фото © Reddit / droo46

Фото © Reddit / droo46

"Старинный работающий деревянный эскалатор в местном универмаге!" V-Tac.

Фото © Reddit / V-Tac

Фото © Reddit / V-Tac

"Самая дикая упаковка пива, которую я только видел", — Khalerzhas.

Фото © Reddit / Khalerzhas

Фото © Reddit / Khalerzhas

"В моём супермаркете есть специальное место, отведённое под "парковку" для тележек", — rumbletom.

Фото © Reddit / rumbletom

Фото © Reddit / rumbletom

"Купил виноград, а в пакете гостья — чёрная вдова", — deekins.

Фото © Reddit / deekins

Фото © Reddit / deekins

10 шикарных украшений, которые достались владельцам абсолютно бесплатно, ведь они их просто нашли

10 шикарных украшений, которые достались владельцам абсолютно бесплатно, ведь они их просто нашли

Обложка ©

Reddit / loopdeloop15, pooshins

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров