10 человек пошли за продуктами и наткнулись на такое, что этот шопинг будут вспоминать до конца жизни
Обычно поход в продуктовый — занятие крайне неинтересное. Но героям подборки ниже повезло. Они зашли в магазин неподалёку и увидели такое, о чём не могли не рассказать всему миру.
"Пришла в магазин, а там ветчина, а внутри макароны с сыром", — kikioman169.
Фото © Reddit / kikioman169
"В овощном отделе кто-то выложил из картошки слово LOVE ("любовь" в переводе с английского. — Прим. Лайфа)", — onlineamy.
Фото © Reddit / onlineamy
"Цены на фисташки, видимо, уже просто запредельные. Теперь на них вешают бирки против кражи", — Ellmaco.
Фото © Reddit / Ellmaco
"В местном продуктовом можно запросто купить страусиные яйца", — loopdeloop15.
Фото © Reddit / loopdeloop15
"Библиотека моего города на ремонте, поэтому они на время переехали в продуктовый магазин!" — pooshins.
Фото © Reddit / pooshins
"Кожура от банана, нарисованная на полу в продуктовом", — droo46.
Фото © Reddit / droo46
"Старинный работающий деревянный эскалатор в местном универмаге!" — V-Tac.
Фото © Reddit / V-Tac
"Самая дикая упаковка пива, которую я только видел", — Khalerzhas.
Фото © Reddit / Khalerzhas
"В моём супермаркете есть специальное место, отведённое под "парковку" для тележек", — rumbletom.
Фото © Reddit / rumbletom
"Купил виноград, а в пакете гостья — чёрная вдова", — deekins.
Фото © Reddit / deekins
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Reddit / loopdeloop15, pooshins