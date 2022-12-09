От женщин с этими именами в 2023-м отвернётся удача

Пока одни барышни в наступающем году будут наслаждаться жизнью, ведь для них 2023-й обернётся настоящим чудом, обладательницам следующих имён придётся усердно работать над решением неожиданно навалившихся проблем. Год Кролика приготовил им достаточно много испытаний, да и удача отвернётся так некстати. Но это не значит, что женщинам, кого зовут этими четырьмя именами, следует просто сидеть и ничего не делать. Немного усилий — и любая выберется из воронки бед и несчастий. Так кому же стоит быть начеку в 2023 году?

Клавдия

Основная угроза для Клавдии в 2023 году будет исходить от окружающих. Фото © Freepik

Чтобы попытаться избежать хотя бы половины уготованных судьбой испытаний, Клавдия должна собрать волю в кулак и показать, что напугать её совсем непросто. Основная угроза в 2023-м году для носительницы этого имени будет исходить от других людей. То есть женщине важно очень внимательно вслушиваться в слова, чтобы не попасться на удочку недоброжелателей. Но с интуицией у Клавы всё отлично. Однако развитое шестое чувство не отменяет факта, что любое решение этой даме следует принимать, обдумав всё очень серьёзно.

Елена

Гордыня и заносчивость могут привести Елену к серьёзным неприятностям. Фото © Freepik

А вот носительницы имени Елена в большинстве проблем и неудач, с которыми столкнутся в 2023-м, будут виноваты сами. Так что совет для Лен такой: сдерживать временами характер и лидерские замашки. Именно гордыня и заносчивость могут привести к серьёзным неприятностям. Негативные эмоции будут снова и снова отдалять Елену от желаемой цели. Один из способов вернуть себе в подруги удачу — заручиться поддержкой близких. Придётся обладательнице имени немного побыть ведомой в этот раз, чтобы не усугубить и так непростую ситуацию.

Валентина

В 2023 году у Валентины основные проблемы будут наблюдаться с финансами. Фото © Freepik

Рискует навлечь на себя беды с самого начала 2023 года и Валентина, у которой основные проблемы будут наблюдаться с финансами. Никаких "случайных" зачислений больше не будет — зарплата теперь напрямую зависит от усилий и добросовестности обладательницы имени. Первым делом Вале нужно понять, что как раньше уже не будет. Если какие-то ошибки с её стороны в прошлом оставались незамеченными, Кролик не позволит больше морочить людям головы.

Алла

Трудности и неудачи Аллы в 2023 году коснутся взаимоотношений с близкими. Фото © Freepik