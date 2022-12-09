Психотерапевт рассказала, как один вопрос поможет избежать скандалов

Любую ссору между партнёрами можно остановить всего лишь одним уточняющим вопросом, который внесёт ясность в споры. Такой методикой с читателями издания Huffington Post поделилась семейный и брачный психотерапевт Лорен Консол.

По мнению специалиста, погасить лишние эмоции поможет вопрос "Ты это имеешь в виду, я правильно тебя понял?" Таким образом можно избавиться от неверных интерпретаций или трактовок, которые могут быть допущены в ходе разговора. Впрочем, вопрос может быть полезен и без ссоры, так как он вносит ясность в любой диалог.

Примечательно, что у такого способа уже нашлись его сторонники: один из подписчиков отметил, что стал реже ссориться с возлюбленной после того, как стал задавать ей уточняющий вопрос.