Психотерапевт рассказала, как один вопрос поможет избежать скандалов
Психотерапевт Консол заявила, что любую ссору можно остановить одним вопросом
Любую ссору между партнёрами можно остановить всего лишь одним уточняющим вопросом, который внесёт ясность в споры. Такой методикой с читателями издания Huffington Post поделилась семейный и брачный психотерапевт Лорен Консол.
По мнению специалиста, погасить лишние эмоции поможет вопрос "Ты это имеешь в виду, я правильно тебя понял?" Таким образом можно избавиться от неверных интерпретаций или трактовок, которые могут быть допущены в ходе разговора. Впрочем, вопрос может быть полезен и без ссоры, так как он вносит ясность в любой диалог.
Примечательно, что у такого способа уже нашлись его сторонники: один из подписчиков отметил, что стал реже ссориться с возлюбленной после того, как стал задавать ей уточняющий вопрос.
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