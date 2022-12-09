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9 декабря, 14:25

Минфин разрабатывает программу дополнительного дохода к госвыплатам после выхода на пенсию

Министерство финансов РФ разрабатывает добровольную Программу долгосрочных сбережений. Она позволит людям получать дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию и сегодня является одним из актуальных вопросов Стратегии развития финансового рынка страны.

"Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии", — сказано в сообщении пресс-службы Минфина.

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Средства будут вкладывать в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и другие ценные бумаги. По программе предусмотрено страхование средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей.

Ранее Лайф писал о том, что Министерство финансов РФ намерено сохранить налогообложение для работающих за рубежом граждан страны на уровне 13%.

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Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Илья Суриков

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