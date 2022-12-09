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9 декабря, 14:17

В Москве госпитализировали с ковидом композитора Эдуарда Артемьева

<p>Композитор Эдуард Артемьев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Композитор Эдуард Артемьев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

"Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально", — сказал музыкант.

По данным Mash, у Артемьева коронавирус. У него выявили поражение 30% лёгких, нижние доли которых слиплись и не участвуют в дыхании. Состояние Эдуарда Артемьева врачи оценивают как средней тяжести. Однако ситуацию осложняют хронические патологии сердца. У композитора стоит шесть стентов (тонкие металлические трубки в поражённых сосудах).

Ректор ВГИК Владимир Малышев госпитализирован с ковидом

Ректор ВГИК Владимир Малышев госпитализирован с ковидом

Эдуард Артемьев — известный композитор, который написал музыку к двум Олимпиадам в России, а также создал саундтреки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Ранее Лайф писал, что советский и российский кинорежиссёр, народная артистка РФ Алла Сурикова была экстренно госпитализирована в больницу. У 82-летней артистки диагностирован коронавирус.

Илья Суриков

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