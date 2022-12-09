В Москве госпитализировали с ковидом композитора Эдуарда Артемьева

В Москве госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

"Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально", — сказал музыкант.

По данным Mash, у Артемьева коронавирус. У него выявили поражение 30% лёгких, нижние доли которых слиплись и не участвуют в дыхании. Состояние Эдуарда Артемьева врачи оценивают как средней тяжести. Однако ситуацию осложняют хронические патологии сердца. У композитора стоит шесть стентов (тонкие металлические трубки в поражённых сосудах).

Эдуард Артемьев — известный композитор, который написал музыку к двум Олимпиадам в России, а также создал саундтреки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.