Путин: Решения по газу между РФ, Казахстаном и Узбекистаном точно могут быть найдены
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ, Казахстан и Узбекистан смогут прийти к соглашению по вопросам газового сотрудничества. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке.
"Они [решения по газовому сотрудничеству] точно могут быть найдены. Вот в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", — сказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что этот вопрос требует согласования, проработки и принятия согласованных и даже компромиссных решений.
Ранее Лайф сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин может обсудить с коллегами из Казахстана и Узбекистана в Бишкеке тему создания "тройственного союза по газу". Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
LIFE / Павел Баранов