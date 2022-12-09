Путин: Решения по газу между РФ, Казахстаном и Узбекистаном точно могут быть найдены

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ, Казахстан и Узбекистан смогут прийти к соглашению по вопросам газового сотрудничества. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке.

"Они [решения по газовому сотрудничеству] точно могут быть найдены. Вот в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", — сказал российский лидер.

Путин также обратил внимание, что этот вопрос требует согласования, проработки и принятия согласованных и даже компромиссных решений.