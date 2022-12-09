Путин: Россия экспортирует продовольствие по доступным ценам

Президент России Владимир Путин заявил, что страна экспортирует продовольствие по доступным ценам. Об этом он сказал журналистам по итогам визита в Бишкек.

"У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортёрами, там, где от нас нужно нашим партнёрам, мы и продовольствие поставляем, причём по вполне доступным ценам", — заявил Путин.