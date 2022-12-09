Путин: Россия экспортирует продовольствие по доступным ценам
Президент России Владимир Путин заявил, что страна экспортирует продовольствие по доступным ценам. Об этом он сказал журналистам по итогам визита в Бишкек.
"У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортёрами, там, где от нас нужно нашим партнёрам, мы и продовольствие поставляем, причём по вполне доступным ценам", — заявил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что стоимость газа в европейских странах более чем в десять раз выше, чем в ЕАЭС. По его словам, такие показатели связаны с соответствующими условиями для развития экономики.
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LIFE/Павел Баранов